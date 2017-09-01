ВИЧ-диссиденты

В Петербурге 27 августа умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались лечить его при помощи антиретровирусных препаратов (АТР) из религиозных соображений, сообщает фонд "СПИД.Центр" со ссылкой на активиста, пожелавшего остаться неназванным. Информацию подтвердил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин.





ВИЧ-позитивный ребенок находился на учете в Центре борьбы со СПИДом. Однако родители считали, что ребенок совершенно здоров и не нуждается в приеме лекарств. Во время планового обследования врачи выяснили, что вирусная нагрузка возросла до критических показателей, но родители продолжали отказываться от антиретровирусной терапии.





В 2016 году ребенка госпитализировали по решению суда, а родителей обязали выполнять рекомендации врача. В реанимации весной - летом 2016 года ребенок получал антиретровирусные препараты вопреки воле его родителей, которые оправдывали свое поведение религиозными убеждениями. Отметим, Русская православная церковь не предписывает отказ от лечения ВИЧ.

После лечения в больнице ребенок пришел в норму, однако по возвращении домой он, как и ранее, не получал лекарства. Активисты обращались в прокуратуру и к омбудсмену, но это ничего не дало, и ребенок умер.





Евгений Воронин подтвердил фонду информацию о смерти ребенка. "К сожалению, лечение началось очень поздно, так как родители от терапии категорически отказывались", - отметил он и назвал произошедшее "еще одной смертью на совести СПИД-диссидентов".





Тем временем в офисе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой сообщили, что следили за ситуацией с умершей 10-летней девочкой с 2014 года. Ребенок, родившийся с ВИЧ, был удочерен. При этом приемные родители знали о диагнозе, а малышка стояла на учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.





"Когда ребенка забирали в семью, ее состояние было в норме. Однако спустя пару лет показатели ухудшились, и специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Родители наотрез отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как позже выяснилось, там к ней применили "нетоксичные методы лечения", которые на деле сводятся к приему БАДов (биологически активных добавок)", - сообщили в офисе омбудсмена.





В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, обратились за помощью к Агапитовой. Тогда было собрано экстренное совещание с участием сотрудников прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и юристов, на котором было принято решение о выходе в суд с иском о принудительном лечении.





Но судебное решение было принято слишком поздно. "К сожалению, с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей сложности разбирательства длились около полутора лет. Когда решение городского суда вступило в силу, ребенок находился фактически на четвертой стадии", - признала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.





Главный внештатный специалист Минздрава РФ Евгений Воронин на фоне скандала в Санкт-Петербурге, где умер ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались лечить его при помощи антиретровирусных препаратов (АТР) из религиозных соображений, предложил изымать детей из таких семей.





Он также отметил, что Россия сейчас является единственной страной, где приоритет прав родителей выше прав ребенка. По его словам, во многих, в том числе западных, странах, когда родители отказываются лечить ребенка, с ними пытаются разговаривать, но, когда видят, что ребенку плохо, его изымают из семьи.





"ВИЧ-диссидентами" называют людей, не признающих существование вируса иммунодефицита человека и, соответственно, отказывающихся от приема АТР. Особенно опасно такое поведение по отношению к детям, которые не могут самостоятельно принимать решение о необходимости лечения. В апреле 2017 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уделила отдельное внимание этой теме и заявила, что нужно обязательно лечить больных ВИЧ-инфекцией детей, чьи родители являются ВИЧ-диссидентами.





В настоящее время продолжается судебный процесс над ВИЧ-инфицированной тюменкой, отказывавшейся лечить дочь, у которой также был ВИЧ. Трехлетняя девочка умерла в апреле 2017 года. Женщину обвиняли в причинении смерти по неосторожности, но дело закрыли по примирению сторон. После этого прокуратура подала апелляцию и требует возобновить судебный процесс, сообщает "СПИД.Центр".



