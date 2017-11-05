Генерала ФСИН взяли за откаты

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и ФСБ задержали бывшего заместителя директора ФСИН России, а ныне советника руководителя Росреестра Николая Баринова. По версии следствия, генерал-майор, курировавший строительство крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2», получил от подрядчиков в качестве откатов более 110 млн руб.





По неофициальным данным, бывшего замдиректора ФСИН задержали 2 ноября в его московской квартире. После обыска господина Баринова доставили в центральный офис СКР, откуда он будет этапирован в Санкт-Петербург. Следствие планирует предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Как пояснили “Ъ” в СКР, задержание Николая Баринова было произведено в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). При этом он стал вторым за последнее время замдиректора ФСИН, оказавшимся в СИЗО. Вначале под следствием за растрату (ч. 4 ст. 160 УК) 160 млн руб. при реализации контрактов на закупку сахара и ГСМ оказался Олег Коршунов, курировавший в ведомстве тыл.





По версии следствия, подозреваемый Баринов, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, с октября 2007 года по декабрь 2012 года получал откаты от компаний, участвовавших в реализации этого проекта. В частности, руководитель компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков, сам с сентября этого года находящийся под арестом, выплачивал представителям тюремного ведомства по 12% от получаемых его компанией бюджетных средств. Откаты, за которые принимались выполняемые в СИЗО работы, вначале шли заместителю начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко, который затем делился полученными суммами с генералом Бариновым. Всего, по подсчетам следствия, Сергею Мойсеенко передали взятки на сумму 350 млн руб., из которых непосредственно господин Баринов получил 110 млн руб.





После выхода в отставку, Николай Баринов работал советником главы Росреестра. Согласно декларации чиновника за 2016 год, он заработал 9,6 млн рублей. Имеет в собственности в Москве квартиру площадью 130 метров, легковые автомобили Volkswagen Multivan, Renault Kangoo, "Москвич-407". А супруга отставного генерала ФСИН РФ оказалась собственницей шести земельных участков общей площадью восемь тысяч квадратных метров, дом, автомобили Audi A7, Jeep Grand Cherokee, Nissan Murano.





Коррупционные схемы, действовавшие при строительстве рассчитанного на 4 тыс. арестантов СИЗО (стоимость проекта составляет 12 млрд руб.), были раскрыты в ходе расследования другого преступления — убийства 2 марта этого года начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова.





Основная версия следователей связывала это преступление со служебной деятельностью полковника: от господина Чернова в значительной степени зависели сроки приемки работ, выполненных подрядчиками строительства «Крестов-2». Кроме того, он владел информацией о существовавшей системе откатов и якобы по ряду причин пытался ей противодействовать. После задержания предполагаемого исполнителя преступления, жителя Санкт-Петербурга Сабира Садыкова, следствие вышло на заказчика, в роли которого видит Сергея Мойсеенко.





Изучая проблемы во взаимоотношениях двух высокопоставленных офицеров ФСИН, следователи получили данные о многочисленных финансовых нарушениях, допущенных в ходе строительства новых «Крестов». Итогом стало возбуждение нескольких уголовных дел, в том числе и о растрате 57 млн руб., в которой подозревается владелец еще одной компании-субподрядчика — ОАО «Генеральная строительная корпорация» — Виктор Кудрин.



Напомним, что 13 сентября 2017 года в Москве Напомним, что 13 сентября 2017 года в Москве был задержан приемник Николая Баринова по кураторству "Крестов-2", замдиректора ФСИН Олег Коршунов.





По данным следствия, в 2015–2016 годах Олег Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Следствие предполагает, что Коршунов со своими подельниками нанёс материальный ущерб ФСИН РФ на общую сумму более 160 млн рублей.



