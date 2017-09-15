ФСБ задержала замглавы ФСИН

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, сообщил РБК источник в ведомстве. В настоящее время в квартире замруководителя ведомства проходит обыск.





Источник в ФСБ сказал, что следственные действия в отношении Коршунова связаны с расходованием средств на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.





По другим данным, причиной задержания Коршунова стало сигнал Следственного комитета о причастности замглавы ФСИН к хищению свыше 1 млрд руб. В постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности говорится об имеющихся у управления СК по Калужской области материалов проверки, согласно которым Коршунов «злоупотреблял служебным полномочием» и участвовал в создании преступной схемы по хищению «денежных средств предназначенных для перечисления в бюджет РФ» на общую сумму более 1 млрд руб.





В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что Коршунов перед задержанием находился в отпуске, так как планировал увольняться из ФСИН.





Ранее Счетная палата сообщала, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн руб.





В марте 2017 года Следственный комитет предъявил экс-гендиректору ОАО «ГСК», являвшегося подрядчиком строительства «Кресты-2», Виктору Кудрину обвинение в растрате. По данным следствия, в 2007-2015 годах ФСИН заключила с «ГСК» госконтракт и дополнительные соглашения, перечислив генподрядчику 12,27 млрд руб., однако работы не были выполнены в полном объеме, а подозреваемый похитил 56,645 млн руб.





2 сентября Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Хамхокова, который подозревается в передаче 350 млн руб. замначальнику управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко.





«Кресты-2» должны стать саммы большим следственным изолятором Европы, способным принять сразу 4 тыс. подследственных. Строительство первых зданий тюремного комплекса «Кресты-2» завершилось осенью 2014 года, однако изолятор до сих пор не начал работать.





Стоимость проекта, по оценкам УФСИН, изначально составляла порядка 12 млрд руб. Перевозка арестантов в новый изолятор неоднократно переносилась. Сначала планировалось, что постояльцы действующих СИЗО переедут на новое место летом 2016 года, затем — осенью. Потом переезд был назначен на 2017 год.





Новый замдиректора ведомства – Олег Коршунов – пришел из бизнеса, он не был ранее связан с системой пенитенциарных учреждений и должен был искоренить коррупцию во ФСИН. Однако «Преступная Россия» в ходе своего расследования установила, что в ведомстве многомиллионные контракты продолжали распределяться «по знакомству».





Будущий чиновник окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит» (его однокурсником был министр финансов РФ Антон Силуанов); успел поработать руководителем банка «Синектика»; был членом правления Московского банка реконструкции и развития (ныне − МТС-банк). В 2004−2006 годах Коршунов трудился зампредом Межрегионального фонда президентских программ под руководством Игоря Зубова – нынешнего замглавы МВД. После этого будущий замдиректора ФСИН возглавлял Управление экономического развития и торговли Рязанской области, затем был помощником члена Совета федерации от Рязанской области Рифката Алтынбаева.





В 2013 году Коршунов стал начальником финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний, а уже в 2014 году указом президента РФ он был назначен заместителем директора ФСИН (первым членом руководящего состава службы, не имеющим военных званий). На Коршунова возлагали большие надежды: финансист с большим опытом работы должен был положить конец постоянным «распилам» внутри ведомства. Как выяснилось в скором времени, эти надежды не оправдались.





За два года в должности замдиректора Коршунов успел стать участником нескольких коррупционных скандалов. В апреле 2015 года полицейские начали расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт СИЗО № 10 в городе Можайске Московской области, и неожиданно нашли признаки другого преступления. ФГУП «Управление строительства по ЦФО» осуществлял ремонт в комплексе московских зданий, принадлежащих ФСИН. Однако, по данным следствия, работы были не завершены, хотя их в полной мере оплатили на сумму в 2,6 млн рублей из бюджета. Все документы по контракту визировал Олег Коршунов, в связи с чем в его отношении была начата проверка.





Основанием для расследования послужил отчет Счетной палаты РФ. По данным ревизоров, ФСИН незаконно привлекал коммерческие структуры для строительства и ремонта своих объектов. Объем работ, выполненных субподрядчиками, оценивается в 7,1 млрд рублей. При этом руководители ФГУП ФСИН предположительно присвоили 250,5 млн рублей за посреднические услуги.



Например, ФГУП «Калужское», ранее возглавляемый неким Андреем Мухетдиновым, получил госконтрактов на 2,7 млрд рублей. Как выяснилось, Коршунов и Мухетдинов были давно знакомы по работе в Рязанской области (где Мухетдинов работал начальником управления природопользования региона), более того, выступали соучредителями нескольких фирм. По данным СМИ, ФГУП «Калужское» часто заключал контракты с организациями ООО «Аверс Патрол» и ЗАО «Т-Хелпер Телеком», которые связаны с ООО «Корпорация «Нефтегазопереработка», где учредителями выступают Андрей Мухетдинов, Олег Коршунов и его брат Валерий.





Главной идеей Коршунова, с которой он пришел во ФСИН, было создание торгового дома ведомства, который возьмет на себя все коммерческие отношения между предпринимателями и руководителями колоний. Об этом замглавы ФСИН подробно рассказал в интервью «Коммерсанту»





Новое предприятие было создано на основе ФГУП «Центральная база материально-технического снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» и получило название ФГУП «Производственно-Промышленный Дом» ФСИН России. И похоже, что когда заместитель директора ведомства говорил о создании структуры «для взаимодействия с бизнесом», он имел в виду буквально бизнес конкретного человека, потому что все договоры нового ФГУП заключены с компаниями некоего Арутюняна Смбата Аршаки.



Анализ госзакупок нового учреждения позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, ФГУП заключает контракты только с единственным поставщиком, т. е. без проведения конкурсных процедур. Во-вторых, большую часть закупок «Производственно-Промышленного Дома» можно разделить на две группы: «изготовление товаров» и «покупка материалов». И если контракты первой группы ожидаемо заключаются с колониями, то договоры из второй группы отдаются нескольким аффилированным структурам. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ и официального портала госзакупок, подрядчиками по контрактам нового ФГУП выступают: ООО ТПК «Лесопоставка», ООО «Промторгобувь», ООО ТПК «Даце групп», ИП Арутюнян Смбат Аршаки, ООО «Мультишвей Групп» и ООО «Обувь Трест» . Кроме изготовления материалов, поставщики оказывают услуги по предоставлению в аренду оборудования и выполняют работы по производству полуфабрикатов для изготовления обуви. Общая сумма всех заключенных с этими компаниями (и индивидуальным предпринимателем компаний) контрактов составляет 767 925 628 рублей.





При тщательной проверке выясняется, что все подрядчики новой структуры тем или иным образом связаны с одним человеком – неким Арутюняном Смбатом Аршаки. По данным «Контур-Фокуса», он является/являлся учредителем и/или гендиректором ООО ТПК «Даце Групп», ООО ТПК «Лесопоставка», ООО «Промторг Обувь» и ООО «ДАЦЕ Групп».





В итоге получается, что заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, призванный изменить систему, в результате сам подстроился под нее и стал играть по ее правилам?





В отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 13 сентября, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила РИА Новости.





«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан», — заявила она.





В ходе обыска у Коршунова были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны к нему.









Эксперты столичных ломбардов элитных часов, которые по просьбе Лайфа оценили коллекцию по фотографиям, сошлись во мнении, что она не представляет особой ценности. По мнению эксперта, вся коллекция генерала "тянет" примерно на четыре миллиона рублей и состоит в основном из малоизвестных и относительно бюджетных часов.





Внимани экспертов привлекли лишь два экземпляра из коллекции Коршунова, цена которых, по сути, и определяет стоимость всей его коллекции. Речь идёт о хронографе Roger Dubuis Excalibur Chronograph 45mm (на фото: нижний ряд, вторые слева). Это творение бывшего инженера легендарной часовой мануфактуры Patek Philippe и экс-дизайнера Franck Muller Роджера Дюбуи, который добился, чтобы его продукция вышла в первую лигу. Новый хронограф стоит около $30 тысяч (1,7 млн рублей), но на вторичном рынке такие часы продают относительно недорого — за $10–12 тысяч.





Ещё одним заслуживающим внимания экспонатом из коллекции Коршунова стали часы марки Rebellion RE-1 (слева сверху). Прямоугольный корпус сделан из нержавеющей стали и был сконструирован известным швейцарским дизайнером Эриком Жиру. Модель оснащена автоматическим механизмом RE-1 с запасом хода 42 часа. Поставляется на чёрном каучуковом ремешке с двойной раскладной застёжкой. Новые часы стоят примерно $25 тыс.