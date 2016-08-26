Медведев пожелал жителям Коми, где срывается отопительный сезон, крепкого здоровья Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил жителей Коми с 95-летием со дня основания Республики. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте кабинета министров. Премьер отмечает динамичное развитие региона, а завершает телеграмму словами «Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго». Республика Коми в последние дни фигурировала в информационной повестке как регион, где срывается подготовка к отопительному сезону. Врио главы региона Сергей Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на удручающее состояние Воркутинской ТЭЦ, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу. Президент поручил начать проверку.

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