Путин поручил разобраться с энергокомпанией Вексельберга в Коми

Подготовка энергосистемы Воркуты к предстоящей зиме поставлена под угрозу из-за «критического состояния» оборудования Воркутинской ТЭЦ, не модернизировавшейся на протяжении нескольких лет, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов.



«На сегодняшний день оборудование, которое существует на станции, находится в критическом состоянии. Практически девять котлов сегодня находятся в ремонте; три — в более или менее поддерживаемом состоянии; остальные требуют капитального ремонта», — пояснил Гапликов.



Врио главы региона отметил, что в 2015–2016 годах на станции резко выросло число аварий, что делает невозможным создание резервной линии энергоснабжения. По его словам, в начале августа Минэнерго внесло Воркутинскую и Интинскую энергосистемы в список кризисных, признав ненадежность их работы и наличие угрозы отключения.

Гапликов пожаловался Путину, что лично встречался с руководством и собственниками контролирующей Воркутинскую ТЭЦ компании. Однако «вместо того, чтобы начать работать», руководство компании решило продать станцию, сославшись на накопленную за прошлые пять лет задолженность, рассказал чиновник.

ООО «Воркутинские ТЭЦ» на 100% принадлежит ПАО «Т Плюс» и находится в оперативном управлении его филиала «Коми». Как следует из отчета за 2015 год, ПАО «Т Плюс» контролируется группой компаний «Ренова», конечным бенефициаром которой является миллиардер Виктор Вексельберг (№7 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, оценка состояния — $10,5 млрд).

«Т Плюс» «рассчитывает, что региональные и федеральные власти окажут ей содействие во взыскании просроченной задолженности», а также «урегулировании вопроса с ценами на необходимый для ТЭЦ уголь, которые на сегодня значительно превышают среднерыночный уровень», отмечается в сообщении.



По данным «Т Плюс», задолженность коммунальных предприятий перед «Воркутинскими ТЭЦ» составляет 5,2 млрд руб., отмечается в сообщении на сайте компании от 11 августа.

