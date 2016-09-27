Какой вуз закончил врио губернатора Калининградской области - неизвестно

Правительство Калининградской области отказалось сообщать информацию о том, в каком вузе проходил обучение временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Зиничев. Об этом говорится в ответе правительства на официальный запрос «Нового Калининграда.Ru».





Интернет-портал интересовало, в каких вузах и когда проходили обучение Евгений Зиничев и врио заместителя председателя правительства по внутренней политике Александр Егорычев, поскольку в официальных данных на сайте регионального правительства эта информация не указана.





На запрос по поводу образования врио вице-премьера в правительстве сообщили, что «в 1992 году он с отличием окончил Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск по специальности „Инженерное вооружение“, в 2013 году прошел переподготовку по программе „Государственное и муниципальное управление“ в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ».





На вопрос об образовании Зиничева управление госслужбы и кадровой работы отвечать отказалось.



