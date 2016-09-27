Топ-менеджерам «Реновы» предъявили обвинение

Бывшему топ-менеджеру «Т Плюс» Борису Вайнзихеру, а также совладельцу группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику, которые замешаны в передаче взяток на сумму более 800 млн руб. бывшему руководству Коми, предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





«Обоим фигурантам уголовного дела – и Вайнзихеру, и Ольховику – предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК России «Дача взятки в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства. Данная статья предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.





Следственный комитет СК России по Коми и адвокаты обвиняемых отказываются от комментариев.



