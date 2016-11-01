Против экс-прокурора Ленобласти возбудили дело о взятках

Следственный комитет возбудил дело против бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, его подозревают в получении взяток на сумму не менее 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что Иванов ежемесячно получал взятки в 500 000 – 1 млн рублей от одной из предпринимателей, в обмен на это покровительствуя ему и попустительствуя по службе. В частности, убеждены в СК, бывший прокурор оказывал бизнесмену содействие при проведении проверок контролирующими органами и прокуратурой.





Также предприниматель приобрел для подозреваемого Toyota Camry, в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил минимум две туристические поездки за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн рублей, сообщили в комитете.





Иванов был уволен со своего поста, накануне, 31 октября указом президента Владимира Путина. Он занимал этот пост с 2014 года.



