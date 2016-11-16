Бывшего куратора «Зенит-Арены» задержали за мошенничество

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, курировавший до весны 2015 года строительство «Зенит-Арены», задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. «Главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян»,— приводит ТАСС заявление ведомства.





Отмечается,что следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) установили факт хищения в 2014 году более 50 млн руб. при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК "Трансстрой"» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло «Зенит-Арены».





В апреле прошлого года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вчера отправил в отставку Марата Оганесяна, который был его заместителем по строительству и инвестициям и куратором строительства «Зенит-Арены». Увольнение господина Оганесяна тогда связали с «конфликтом интересов».