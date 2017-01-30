Феномен Албинвилля

Есть оказывается такой город - Албинвилль. Правда, он существует в сознании одного человека и его ближайшего окружения, но его границы, по их ощущениям, совпадают как минимум, с контурами второй российской столицы, а иногда им кажется, что это вся европейская часть России и даже больше.





В этом городе есть самый главный вице-губернатор, который отвечает за решение всех самых главных проблем (есть, правда, и градоначальник, но он не в счет).





В Албинвилле все хорошо: жизнь развивается по восходящей, все проблемы решаются, крупнейшие строительные объекты, которые курирует главный вице-губернатор, весело строятся и сдаются всегда в срок (имеется в виду последний, пять раз скорректированный и перенесенный). Население ликует.





За пределами Албинвилля есть, правда, противные злые люди, которые считают, что это не так, но это их проблемы.





Так, вот, в Албинвилле опять ликуют: вице-губернатор Игорь Албин вошел в обновленный состав Совета при Президенте России по делам казачества. Правда, он в нем состоит еще со "слюняевского" периода своей жизни (поэтому "противные" пишут - "удалось сохранить" место в составе Совета). И состав Совета утвердили еще в декабре, но ведь нужен позитив (а где его взять, если другого нет).





Что же это за Совет и зачем он Албинвиллю нужен? И вообще, где казаки, а где - Албин?





Не удивляйтесь, но сам Албин-Слюняев считает себя потомственным казаком. Его последняя фамилия - Албин, действительно, берет свое начало в окрестностях Урала, так там именовали уральских (яицких) казаков.





Совет - при Президенте - это уже хорошо, вдруг где-то удастся засветиться, напомнить о себе. Тем более что в другие "припрезидентские" структуры Албину-Слюняеву ну никак не удается попасть. И фамилия тут выручает - ведь список Совета дают, как правило, по алфавиту. И получается, что, после председателя, двух зампредседателей и ответственного секретаря, Албин-Слюняев - самое значимое лицо в Совете.





Кроме того, казаки - это реальная организованная сила. При необходимости их всегда можно выставить, например, против противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (речь здесь не идет о настоящем казачестве, а только о малой его части, которая с удовольствием участвует в подобных маскарадах). И Албин-Слюняев уже обращался к их помощи в 2015г., во время скандала с уничтожением барельефа Мефистофеля на Лахтинской улице. Политолог Станислав Белковский тогда заявил, что поручение сбить Мефистофеля дала администрация Санкт-Петербурга, конкретно назвав "православного заместителя Албина". И тут же ответственность за уничтожение Мефистофеля взяла на себя организация "Казаки Санкт-Петербурга".





А какие люди в Совете! Каков уровень общения! Один Шестаков Василий Борисович чего стоит! Главное, ведь, не то, что он чемпион СССР по самбо, а то, с кем он тренировался - с Владимиром Путиным и братьями Ротенбергами. Учебники по дзюдо пишет в соавторстве с Президентом РФ.





А есть еще и Федоров Антон Юрьевич, начальник Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. Он тоже работал в ЦФО (в полпредстве при Г. Полтавченко, когда Слюняев был губернатором Костромской области), вдруг вспомнит, и поможет уйти на повышение?





А другие члены Совета - ведь, не дай Бог, могут пригодиться: А. Бастрыкин - председатель Следственного комитета РФ: А. Буксман - первый заместитель Генерального прокурора РФ; А. Горовой - первый заместитель Министра внутренних дел РФ; А. Седов - руководитель службы ФСБ России; М. Травников - заместитель Министра юстиции РФ.





А основания для мобилизации потенциала в силовых и правоохранительных структурах у Албина-Слюняева имеются. Одни нескончаемые проблемы со стройкой стадиона на Крестовском острове чего стоят.





Контрольно-счетная палата уже ногами стучит, просит допустить ее на стадион. В том, что они там много чего накопают, не сомневается никто. Говорят, что их не пускают на объект только по одной причине - если Контрольно-счетная палата начнет сейчас работать на стадионе, его к Кубку конфедераций точно не сдадут. Ревизия многострадальной стройки обязательно будет проведена, но позднее.





И если бы один стадион был "головной болью" Албина-Слюняева! Складывается впечатление, что вал публикаций вокруг "сдачи" стадиона стал катализатором интереса к деятельности Албина-Слюняева в целом. После этого начинаешь внимательнее смотреть на многие сообщения о деятельности городского правительства и оказывается, что большинство проблем связано именно с Албиным-Слюняевым.





Скандал с передачей Исаакиевского собора РПЦ поднялся на федеральный уровень (Албин-Слюняев отвечает за государственную охрану объектов культурного наследия).





Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская, отвечающая за социальный блок, уходит в отставку по собственному желанию. По информации источников, она поставила губернатору ультиматум: либо Албин возвращает деньги на строительство больниц и школ, либо она уходит в отставку, т.к. все новые стройки соцобъектов в городе заморожены.





Адресная инвестиционная программа (АИП) Смольного по итогам 2016 г. исполнена на 90,9% - не освоено 7,6 млрд. руб. из выделенных 86 млрд. руб. При этом больше всего средств не успел освоить комитет по строительству - 5,3 млрд. руб.





По данным Дирекции транспортного строительства Петербурга, завершение строительства электродепо "Южное" потребует 5,46 млрд. руб. Ранее начальная цена контракта на достройку депо составляла 4,2 млрд. руб. (и, как заверял подчиненный Албина - глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин - она не изменится).





«Газпром Теплоэнерго» до сих пор не достиг соглашения с городом по реконструкции объектов теплоснабжения в 5 районах. «Газпром» планировал выделить на эти проекты 20 млрд. руб. Основное препятствие для инвестиций - долги потребителей города за теплоэнергию. Рабочая группа по разработке деталей нового соглашения с «Газпромом» была создана в аппарате профильного вице-губернатора Албина-Слюняев еще в апреле 2016 г.





Владелец ООО ГК "Город" Максим Ванчугов направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко письмо, в котором просит помочь разобраться с "исчезновением" 700 млн. руб., растрата которых ему вменяется, а также привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые предоставили недостоверную информацию Главному следственному управлению МВД. От Смольного проблему "обманутых вкладчиков", в т.ч. ГК "Город", курирует Албин-Слюняев.





Десятки субподрядчиков Западного скоростного диаметра не могут получить деньги за выполненные работы. Иски подали более 20 компаний из Петербурга и Ленобласти. Сумма задолженности исчисляется сотнями миллионов рублей. Покупатели квартир на намывных территориях Васильевского острова опубликовали петицию с требованиями установить шумозащитные экраны на центральном участке ЗСД.





Петербургское Управление ФАС рассматривает жалобу на миллиардный контракт по благоустройству территории стадиона на Крестовском острове, заключенный без проведения торгов между петербургским комитетом по строительству и генподрядчиком стадиона ОАО "Метрострой".





И это только наиболее значимые и самые свежие факты.





Однажды, будучи еще главой Минрегиона, во время встречи с казаками в Екатеринбурге Слюняев (теперь - Албин) заявил: "Мы должны быть благодарны Богу за то, что он так устроил этот мир, где все хорошее - просто, а все плохое - сложно".

Анализируя перечень проблем, ну никак не удается найти то, что "хорошо и просто". Почему-то у Албина-Слюняева все время получается второй вариант: "сложно и плохо".





Происходят удивительные вещи. Единственный из 7 вице-губернаторов Петербурга - не петербуржец и не коренной ленинградец - подмял под себя всю Северную столицу, затмив своими "успехами" даже губернатора. По итогам 2016 г. индекс цитируемости вице-губернатора Петербурга Игоря Албина опередил индекс его ближайшего соперника (вице-губернатора Александра Говорунова) в 8,5 раз.





Исказилось даже медиа-пространство Петербурга. Раньше, читая сообщения из культурной столицы, сразу было понятно, что это Питер. Он всегда был как-то выше обычных для среднестатистических российских городов скандалов, обыденщины. Эрмитаж, Летний сад, фонтаны... Даже политические новости из Петербурга были особыми, эксклюзивными, прорывными, создавали прецеденты для всей страны.





С появлением в Петербурге вице-губернатора Албина-Слюняева ситуация изменилась. Вся новостная лента Петербурга выродилась в сообщения об очередных "достижениях" одного из чиновников Смольного. Албинвилль заменил собой Петербург.





Как это могло произойти? "Питерские" захватили Москву и все федеральные высоты, а Питер получил Албина-Слюняева, для которого Петербург - просто очередной городишко в его карьере, а про существование особой ауры этого великого города ему просто забыли сказать. "Питерские", вам не обидно, не больно за ВАШ родной город?





Может быть, пора снять розовые очки и назвать вещи своими именами: некомпетентность - некомпетентностью, ложь - ложью, воровство - воровством.





Кто где еще чего не знает? И, якобы, расследования по фактам хищений идут полным ходом, и следователи работают. Только они работают в Петербурге, а всех остальных Албин ухитрился затащить в свой Албинвилль, который пока затмевает собой реальный город с его проблемами, как занавес в театре. И население Албинвилля растет...





Да, на сегодня главная проблема - стадион на Крестовском острове. Но с завершением его строительства Албинвилль не исчезнет сам по себе. Необходимо принятие кардинальных мер, иначе нас всех, как Незнайку, ждет дорога на остров Дураков.

Игорь Николаев, 30.01.2017