Студию режиссера Учителя в Петербурге пытались сжечь

В Санкт-Петербурге здание, в котором находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, в ночь на четверг забросали бутылками с зажигательной смесью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах города.





"Около 03:30 неизвестные бросили в окна здания по Крюкову каналу, 12 несколько бутылок. Пожара вроде не было, но в МЧС говорят, что возгорание имело место. Полиция проводит проверку по факту произошедшего", - рассказал собеседник агентства.





"К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", - сообщил РИА "Новости" представитель регионального ГУМВД. Полиция Адмиралтейского района проводит проверку по факту ночного инцидента, передает "Фонтанка". По предварительной информации издания, двое неизвестных бросили две-три бутылки в стену.





В полиции "Фонтанке" подтвердили, что в 03:30 был вызов по указанному адресу. Приехавшие стражи порядка обнаружили, что неизвестные злоумышленники разбили об стену несколько стеклянных предметов. По словам очевидцев, от одного удара закоптилась стена, вторым броском было разбито окно - бутылка попала между рамами и задымилась.





В свою очередь, в ГУ МЧС по городу сообщили о небольшом возгорании. По данным ведомства, информация о пожаре на набережной Крюкова канала поступила в 03:26. Когда спасатели прибыли на место, горел подоконник на первом этаже. "Он был потушен за 10 минут, сейчас работают дознаватели, которые выясняют причину пожара", - сказали в МЧС.





Как рассказал ТАСС директор студии "Лендок" Алексей Тельнов, в окно одного из залов попала бутылка с зажигательной смесью. "Это помещение используется для кинопоказов, конференций, концертов. Разбито окно, горел подоконник, чудом удалось избежать большого пожара благодаря тому, что с внутренней стороны окно заложено кирпичом", - сообщил Тельнов. Он назвал случившееся беспрецедентным безобразием и заявил о намерении написать заявление в прокуратуру.





Студия Учителя находится в другом корпусе здания. 12 августа напротив "Лендока" неизвестные противники выхода "Матильды" вывесили баннер с портретом Николая II и надписью "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".





Сам Учитель тоже считает, что нападение связано с его фильмом "Матильда". Режиссер рассказал Русской службе BBC, что в его адрес постоянно поступают угрозы.





Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда", повествующего о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, связан с претензиями депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает недопустимым показывать царя-страстотерпца в неподобающем свете, и ее сторонников.



