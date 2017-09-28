Губернатор Ненецкого автономного округа уйдет в отставку

Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин покинет свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса. Официально об отставке Кошина может быть объявлено до начала октября.





Глава НАО уже написал заявление об отставке.





Федеральный центр обращал внимание Кошина на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в регионе.





Ранее о возможной отставке Игоря Кошина сообщал телеканал «Дождь».





Игорь Кошин, комментируя ранее информацию о своей отставке, сказал, что продолжает работать в штатном режиме, а «основанием для слухов» назвал «непопулярность экономических преобразований, на которые наложилось падение доходов региона на треть».



