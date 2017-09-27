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Лениградская Правда
27 СЕНТЯБРЯ 2017, СРЕДА
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Путин начал предвыборную чистку губернаторского корпуса
27.09.2017
Во вторник Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, предварительно наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главой региона он назначил Глеба Никитина, 40-летнего заместителя министра промышленности и торговли.

В понедельник президент отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина и поставил на его место сенатора Дмитрия Азарова. Ранее источники РБК сообщали, что отставка Шанцева произойдет в рамках осенней ротации глав регионов и что Никитин — главный кандидат на его место. Всего в ходе этой серии отставок свои посты могут оставить до десяти губернаторов, утверждали близкие к Кремлю собеседники РБК.

Назначение Никитина и Азарова исполняющими обязанности глав регионов — это продолжение линии на обновление губернаторского корпуса, начатой с выборов 10 сентября. Ставка делается на успешных, имеющих разносторонний опыт управленцев, которые работали как в регионах, так и на федеральном уровне. Связь с субъектом для и.о. губернаторов приветствуется, но не является обязательной

Политологи называли одной из главных причин отставки Шанцева его возраст: в этом июне ему исполнилось 70 лет.

Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. В своем заявлении Толоконский отметил, что «всегда был за обновление» и поблагодарил сотрудников за проделанную работу.

«Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так», — добавил он.

Приоритетным кандидатом на должность губернатора Красноярского края является Михаил Котюков, глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО). 

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Путин начал предвыборную чистку губернаторского корпуса
27.09.2017
В понедельник президент отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина и поставил на его место сенатора Дмитрия Азарова. Во вторник Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, предварительно наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главой региона он назначил Глеба Никитина, 40-летнего заместителя министра промышленности и торговли. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке.
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