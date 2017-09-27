Путин начал предвыборную чистку губернаторского корпуса

Во вторник Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, предварительно наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главой региона он назначил Глеба Никитина, 40-летнего заместителя министра промышленности и торговли.





В понедельник президент отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина и поставил на его место сенатора Дмитрия Азарова. Ранее источники РБК сообщали, что отставка Шанцева произойдет в рамках осенней ротации глав регионов и что Никитин — главный кандидат на его место. Всего в ходе этой серии отставок свои посты могут оставить до десяти губернаторов, утверждали близкие к Кремлю собеседники РБК.





Назначение Никитина и Азарова исполняющими обязанности глав регионов — это продолжение линии на обновление губернаторского корпуса, начатой с выборов 10 сентября. Ставка делается на успешных, имеющих разносторонний опыт управленцев, которые работали как в регионах, так и на федеральном уровне. Связь с субъектом для и.о. губернаторов приветствуется, но не является обязательной





Политологи называли одной из главных причин отставки Шанцева его возраст: в этом июне ему исполнилось 70 лет.





Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. В своем заявлении Толоконский отметил, что «всегда был за обновление» и поблагодарил сотрудников за проделанную работу.



«Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так», — добавил он.



