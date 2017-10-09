Телефонные террористы «заминировали» 10 торговых центров в Петербурге

Полиция в разных районах Петербурга вечером 7 октября проверяет здания крупных торгово-развлекательных комплексов на наличие опасных предметов. Посетителей выводили не везде.





с 19.30 в торговые центры Петербурга стали поступать звонки о заложенных бомбах. Причем, в отличие от середины сентября, анонимы звонили не в администрацию ТРК, где представлялись «сотрудниками полиции» и просили эвакуировать здания. На этот раз звонки поступали в отдельные магазины, расположенные в комплексах.





Из этого списка выбивается только «Жемчужная плаза», где, как говорят, о «бомбе» заявил какой-то забежавший мужчина.





К девяти часам вечера людей вывели из «Плазы», «Гранд Каньона», «Галереи», «Лета», «Меги Парнас», «Меги Дыбенко» и «Охта молла». Еще около четырех ТРК проверили здания силами служб безопасности, оповестив при этом полицию о полученных звонках.





Звонки, как и раньше, поступали через IP-телефонию.



