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Из-за угрозы взрыва в Петербурге начали эвакуировать госучреждения
9.10.2017
Вслед за торгово-развлекательными центрами, гостиницами и школами эвакуация дошла до государственных учреждений Петербурга.

К полудню поступило уже около 35 сообщений о якобы заложенных бомбах. Среди «заминированных» зданий оказались как минимум три комитета Смольного: комитет по финансам на Вознесенском проспекте, комитет по транспорту на Исполкомской улице и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова, 1.

Так, в пресс-службу КГИОП звонок раздался в 11:10. Мужской голос сообщил, что в комитете заложена бомба, и предложил «не рисковать и выводить людей». Его совету последовали.

Остальные звонки, по предварительной информации, касались школ. Уже утром в понедельник анонимные минёры сорвали уроки ученикам порядка десяти школ.  В воскресенье из-за тех же телефонных террористов опустели 22 торговых центра, отели и гостиницы, а до этого – восемь ТРК.

Торговые центры «Радиус» на Волковской, «Чкаловский» на одноименном проспекте и строймаркет «Василеостровский» эвакуировали днем 9 октября в Петербурге из-за анонимных звонков о бомбах.

Торговый центр на Чкаловском проспекте, дом 7, эвакуировали около половины третьего днем в понедельник. В администрацию ТЦ позвонил аноним и сообщил, что здание заминировано. Одновременно с этим началась эвакуация из дисконт- и бизнес-центра «Радиус» на Волковском проспекте, дом 32. Туда также позвонил аноним и рассказал о возможности взрыва. Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации строймаркета «Василеостровский» на Железноводской улице, дом 3.

Московский районный суд Петербурга 9 октября был эвакуирован после анонимного звонка о заминировании. Сегодня там слушалось дело о телефонном терроризме.

Как стало известно «Фонтанке», днем неизвестные позвонили приставам, работающим в райсуде на Московском проспекте, 129, и сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве, а также порекомендовали провести эвакуацию. Приставы уведомили полицию о звонке, началась эвакуация.

В одном здании с судом соседствуют крупное отделение «Почты России» и районная администрация.

Сегодня в Московском суде проходило очередное заседание по делу о телефонном терроризме. На скамье подсудимых – петербурженка. Ее дело слушают с января 2017 года. Заседание провести успели. Несколько других дел, о грабеже, краже и разбое, пришлось отложить.

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