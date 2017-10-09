Из-за угрозы взрыва в Петербурге начали эвакуировать госучреждения

Вслед за торгово-развлекательными центрами, гостиницами и школами эвакуация дошла до государственных учреждений Петербурга.





К полудню поступило уже около 35 сообщений о якобы заложенных бомбах. Среди «заминированных» зданий оказались как минимум три комитета Смольного: комитет по финансам на Вознесенском проспекте, комитет по транспорту на Исполкомской улице и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова, 1.





Так, в пресс-службу КГИОП звонок раздался в 11:10. Мужской голос сообщил, что в комитете заложена бомба, и предложил «не рисковать и выводить людей». Его совету последовали.





Остальные звонки, по предварительной информации, касались школ. Уже утром в понедельник анонимные минёры сорвали уроки ученикам порядка десяти школ. В воскресенье из-за тех же телефонных террористов опустели 22 торговых центра, отели и гостиницы, а до этого – восемь ТРК.





Торговые центры «Радиус» на Волковской, «Чкаловский» на одноименном проспекте и строймаркет «Василеостровский» эвакуировали днем 9 октября в Петербурге из-за анонимных звонков о бомбах.





Торговый центр на Чкаловском проспекте, дом 7, эвакуировали около половины третьего днем в понедельник. В администрацию ТЦ позвонил аноним и сообщил, что здание заминировано. Одновременно с этим началась эвакуация из дисконт- и бизнес-центра «Радиус» на Волковском проспекте, дом 32. Туда также позвонил аноним и рассказал о возможности взрыва. Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации строймаркета «Василеостровский» на Железноводской улице, дом 3.





Московский районный суд Петербурга 9 октября был эвакуирован после анонимного звонка о заминировании. Сегодня там слушалось дело о телефонном терроризме.





Как стало известно «Фонтанке», днем неизвестные позвонили приставам, работающим в райсуде на Московском проспекте, 129, и сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве, а также порекомендовали провести эвакуацию. Приставы уведомили полицию о звонке, началась эвакуация.





В одном здании с судом соседствуют крупное отделение «Почты России» и районная администрация.



