Губернатор Мурманской области Ковтун может быть отправлена в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может быть отправлена в отставку до конца текущей недели, пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к Кремлю источника.





«До завершения осенней серии остались одна-две отставки, полагают два близких к Кремлю собеседника „Ведомостей“. В подвешенном состоянии губернатор Мурманской области Марина Ковтун, говорят оба собеседника, еще один называет возможным отставником главу Алтайского края Александра Карлина», — пишет издание, отмечая, что оба собеседника оговариваются, что М.Ковтун и А.Карлин могут сохранить свои посты.





Ранее СМИ сообщали, что могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Сообщалось, что в числе губернаторов, которые могут в ближайшее время покинуть свой пост, глава Мурманской области Марина Ковтун. Она в свою очередь назвала «досужими домыслами» информацию о своей досрочной отставке, добавив, что намерена продолжать работать, поскольку у нее много планов.



