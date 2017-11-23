В Калининграде главреда газеты «Новые колеса» лишили депутатских полномочий

Депутат Калининградской областной думы шестого созыва и главный редактор газеты «Новые колеса» Игорь Рудников лишен полномочий по требованию региональной прокуратуры, сообщает «Интерфакс». Решение было принято на заседании думы, основанием стала проверка областной прокуратуры, которая выявила, что депутат нарушил федеральное выборное законодательство.





Доклад о нарушениях сделал прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. Он сообщил, что господин Рудников с 2011 по 2016 был депутатом Калининградской областной думы пятого созыва, в сентябре 2016 года был избран депутатом шестого созыва. При этом в августе 2013 года Игорь Рудников получил карту постоянного жителя США сроком до 2026 года.





По словам господина Хлопушина, депутат скрыл факт получения карточки постоянного жителя США, а также не уведомил ФМС о документе, что является уголовным преступлением. «В результате проверки прокуратура установила, что Игорь Рудников нарушил требования федерального законодательства, что не позволяет ему осуществлять депутатскую деятельность»,— сообщил прокурор.



