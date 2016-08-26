У Путина опять прихватило спину

Президент России Владимир Путин отменил все свои поездки, которые должны были состояться на этой неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

О причинах отмены пока не сообщается. Отмечается, что отменены визиты на Алтай, в Якутию и Новгород.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что ни одна из этих поездок не анонсировалась. «Они были среди десятка предполагаемых. Находились справки и т.д. Но окончательно не подтверждались», — заявил Песков.

В Алтайский край, по информации издания, Путин собирался 5 июля на заседание президиума Госсовета, мероприятие перенесли. В Якутии 6 июля планировались межрегиональная конференция ОНФ и церемония открытия спортивных игр «Дети Азии», на которую отправился премьер-министр Дмитрий Медведев.