Вайно - человек Чемезова

Официальная биография Антона Вайно разнообразием не блещет: родился в 1972 году в Таллине, учился в МГИМО, немного поработал в МИДе и с 2003 года начал вкалывать в Кремле. Сначала 31-летний молодой человек помогал готовить протокольные мероприятия для Путина, когда тот был президентом. Потом занимался тем же самым в Белом доме при Путине-премьере. Затем вместе с Путиным вновь возвратился в Кремль, на сей раз в ранге замглавы президентской администрации. И, наконец, он эту администрацию возглавил.

Отец чиновника — Эдуард Вайно трудился в руководстве «АвтоВАЗа» и близок к другу президента Сергею Чемезову. Недаром Вайно-младший входит сегодня в наблюдательный совет «Ростеха». Словом, было кому за молодого человека похлопотать.

Как выяснил Sobesednik.ru, близок Вайно к окружению Чемезова и территориально. В своей декларации чиновник указал дом площадью 454,2 кв. м, который изначально был не просто домом, а целой небольшой гостиницей. Во всяком случае, так указано в выписке из Росреестра. В ноябре 2012 года эту гостиницу выкупил у предыдущего собственника Эдуард Вайно, а весной 2014-го он подарил ее сыну. Стоить такой подарок по рыночным меркам может около 200 млн рублей.

В сотне метров от Вайно поселился еще один человек Чемезова, коллега чиновника по наблюдательному совету «Ростеха», министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Находятся их резиденции в элитном яхт-гольф-клубе «Пирогово» недалеко от Москвы.

Как сказано на сайте, «Пирогово» — это «клуб для состоятельных любителей активного образа жизни. Сюда приезжают за отдыхом на природе, за адреналином парусных гонок, за конными прогулками и интереснейшим общением — без галстуков и без заборов. Здесь есть яхт-клуб, гольф-поле, теннисные корты и футбольное поле, хоккейная площадка, два ресторана. Если человек начинает испытывать необходимость в поездках в "Пирогово", то рано или поздно он остается здесь жить».

Вот Антон Вайно и остался, тем более что наличие в «Пирогово» собственной резиденции означает, что их владельцы автоматически становятся членами этого элитного клуба. Это подтвердили в «Пирогово». Правда, добавили, что приобрести тут недвижимость можно только после предварительных переговоров. То есть действует определенный фейс-контроль, который чиновник прошел.