Отставка Сергея Иванова

Владимир Путин в пятницу освободил Сергея Иванова от должности руководителя кремлевской администрации. Его место занял Антон Вайно, ранее возглавлявший президентскую протокольную службу в ранге одного из заместителей Иванова.

Иванов назначен спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Согласно неформальной табели о рангах, пост главы администрации рассматривается как третий, а возможно, и второй по влиятельности в РФ.

Пост у господина Вайно был не публичный, но весьма высокий. Он работал в службе протокола президента и премьера Путина с 2003 года, а последние восемь лет возглавлял ее.

Шеф протокола - это человек, который находится на связи с патроном 24 часа в сутки. Фактически тоже адъютант, только со специфическими функциями.

Экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов сам попросил главу государства перевести его на другую должность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Ивановым и новым главой администрации Антоном Вайно, ее расшифровка опубликована на сайте Кремля.



«Помню хорошо о нашей договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем четыре года, — обратился к Иванову Путин. — Поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы».



Президент России подчеркнул, что Иванов должным образом выполнял свои обязанности. «Работаем успешно, я доволен тем, как вы выполняете задачи на порученных участках», — сказал Путин.



Глава государства также выразил надежду, что Иванов на должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта использует все свои знания и «опыт для эффективной работы».



Путин напомнил, что Вайно «успешно» работал на должности заместителя Иванова. «Сергей Борисович [Иванов] как раз тоже рекомендовал вас в качестве своего преемника», — сказал президент России.



Вайно, в свою очередь, пообещал тесно сотрудничать с правительством страны.