У президента Узбекистана Каримова - инсульт

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в больнице. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Узбекистана.





"По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени", — говорится в сообщении кабинета министров.





Из-за чего президенту Узбекистана понадобилась медицинская помощь, официальные источники не уточняют.





Обычно официальных заявлений о состоянии здоровья Каримова в возглавляемой им стране не делается. До сих пор об этом сообщали только зарубежные СМИ.





У президента Узбекистана Ислама Каримова случился инсульт. Об этом в своем инстаграме сообщила его дочь Лола.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», – написала она.

Дочь президента также попросила «обойтись без спекуляций» и уважать право семьи на частное пространство.





Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1989 году, заняв пост первого секретаря ЦК компартии Узбекистана. Президентом он был избран 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР.



