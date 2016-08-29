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У президента Узбекистана Каримова - инсульт
29.08.2016
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в больнице. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Узбекистана.
"По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени", — говорится в сообщении кабинета министров.
Из-за чего президенту Узбекистана понадобилась медицинская помощь, официальные источники не уточняют.
Обычно официальных заявлений о состоянии здоровья Каримова в возглавляемой им стране не делается. До сих пор об этом сообщали только зарубежные СМИ.
У президента Узбекистана Ислама Каримова случился инсульт. Об этом в своем инстаграме сообщила его дочь Лола.
«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния», – написала она.
Дочь президента также попросила «обойтись без спекуляций» и уважать право семьи на частное пространство.
Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1989 году, заняв пост первого секретаря ЦК компартии Узбекистана. Президентом он был избран 24 марта 1990 года на сессии Верховного Совета Узбекской ССР.
Далее он одержал победу на всенародных выборах 1991 года и с тех пор бессменно находится на посту президента. В ходе общенационального референдума, состоявшегося 27 февраля 2002 года, было принято решение о продлении президентских полномочий с 5 до 7 лет.
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