Финский нейрохирург рассказал о смерти мозга Каримова

Финский нейрохирург Юха Хернесниеми рассказал, что смерть мозга президента Ислама Каримова наступила почти сразу после инсульта. По словам Хернесниеми, когда он прилетел в Ташкент, «пациент был фактически мертв, это была смерть мозга».
Как рассказал врач, 27 августа ему позвонил его ученик из Узбекистана и попросил приехать. По словам Хернесниеми, он делал много операций за рубежом, и в этой просьбе не было ничего необычного. За доктором прислали частный самолет.
Когда Хернесниеми прилетел в Ташкент, «операция уже не имела на том этапе смысла». «Я не считал разумным продолжение лечения», — рассказал он.
Согласно медицинскому заключению, опубликованному властями Узбекистана, Ислам Каримов был госпитализирован с инсультом 27 августа. В ночь на 28-е в Ташкенте собрался консилиум врачей из России, Германии, Монако, а также приехал Юха Хернесниеми из Финляндии. «По результатам консилиума совместно с узбекскими специалистами была определена дальнейшая тактика лечения», — говорилось в заключении. По официальным данным, смерть наступила вечером 2 сентября.