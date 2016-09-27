Финский нейрохирург рассказал о смерти мозга Каримова

Финский нейрохирург Юха Хернесниеми рассказал, что смерть мозга президента Ислама Каримова наступила почти сразу после инсульта. По словам Хернесниеми, когда он прилетел в Ташкент, «пациент был фактически мертв, это была смерть мозга».





Как рассказал врач, 27 августа ему позвонил его ученик из Узбекистана и попросил приехать. По словам Хернесниеми, он делал много операций за рубежом, и в этой просьбе не было ничего необычного. За доктором прислали частный самолет.





Когда Хернесниеми прилетел в Ташкент, «операция уже не имела на том этапе смысла». «Я не считал разумным продолжение лечения», — рассказал он.



