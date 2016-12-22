Эрдоган наградил убийцу российского посла в Турции

Сотрудник турецкой полиции, убивший посла РФ Андрея Карлова, несколько раз принимал участие в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил журналист издания Hurriyet Абдулкадир Шелви.





По данным Шелви, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ с 15 июля восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых принимал участие турецкий лидер. Алтынташ не входил в команду, занимавшуюся личной охраной главы государства, однако участвовал в операциях по обеспечению его безопасности, говорится в сообщении.





Кроме того, по сведениям Абдулкадира Шелви, которого цитирует "Интерфакс", в ночь попытки госпереворота в Турции 15 июля Алтынташ сообщил о том, что заболел, и отпросился с работы. Что он делал той ночью, неизвестно, пишет журналист.





Турецкие СМИ после убийства российского посла писали, что Алтынташа отстранили от службы после июльской попытки госпереворота. Затем появились сведения, что на момент атаки он был действующим сотрудником полиции.





Кроме того, СМИ обсуждают сообщения о том, что Эрдоган якобы всего за два дня до покушения на Андрея Карлова лично наградил Алтынташа. Сайт Kurdistan insider опубликовал фотографию, на которой президент Турции вручает награды полицейским. Среди стражей порядка - Мевлют Мерт Алтынташ, говорится в сообщении.









Руководитель агентства ANNA-News Марат Мусин сообщил Business FM, что фотография, появившаяся на Kurdistan insider, "совершенно точно настоящая". "По информации, которой мы располагаем, эта фотография сделана за два дня до покушения на посла России в Турции. В числе офицеров - майор, судя по всему, из турецкого аналога Федеральной службы охраны", - сказал он.



