Соратники Трампа контактировали с разведкой России Члены избирательного штаба Дональда Трампа и другие приближенные к нему люди якобы «имели контакты с высокопоставленными чиновниками российской разведки» за год до президентских выборов в США. Об этом сообщили четыре нынешних и бывших американских чиновника, пишет газета The New York Times.

Они заявили, что на это указывают записи телефонных разговоров и перехваченные вызовы.

По словам трех чиновников, имена которых не называются, американские правоохранительные органы и спецслужбы «перехватили эти связи» примерно в то же время, когда у них «появились доказательства того, что Россия пытается сорвать президентские выборы». Тогда спецслужбы пытались выяснить, был ли штаб Трампа в «сговоре с русскими во взломе или других попытках повлиять на выборы».

Чиновники заявили, что с российской стороны якобы в этих контактах также участвовали члены правительства.

Также издание пишет, что опрошенные в последние недели чиновники сказали, что до сих пор они не видели никаких доказательств такого сотрудничества.

Ранее NYT писала, что в первые дни работы администрации Трампа агенты Федерального бюро расследований (ФБР) беседовали с Майклом Флинном, который тогда занимал пост советника по нацбезопасности, о его разговорах с послом России в США.

В Службе внешней разведки России удивлены публикацией статьи издания The New York Times о якобы неоднократных контактах с членами команды президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель СВР Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

«С удивлением прочитали публикацию газеты», — сказал он. Иванов также отметил, что в СВР оставят без комментариев данный материал.

