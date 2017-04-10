Соратники Трампа контактировали с разведкой России

Члены избирательного штаба Дональда Трампа и другие приближенные к нему люди якобы «имели контакты с высокопоставленными чиновниками российской разведки» за год до президентских выборов в США. Об этом сообщили четыре нынешних и бывших американских чиновника, пишет газета The New York Times.





Они заявили, что на это указывают записи телефонных разговоров и перехваченные вызовы.





По словам трех чиновников, имена которых не называются, американские правоохранительные органы и спецслужбы «перехватили эти связи» примерно в то же время, когда у них «появились доказательства того, что Россия пытается сорвать президентские выборы». Тогда спецслужбы пытались выяснить, был ли штаб Трампа в «сговоре с русскими во взломе или других попытках повлиять на выборы».





Чиновники заявили, что с российской стороны якобы в этих контактах также участвовали члены правительства.





Также издание пишет, что опрошенные в последние недели чиновники сказали, что до сих пор они не видели никаких доказательств такого сотрудничества.





Ранее NYT писала, что в первые дни работы администрации Трампа агенты Федерального бюро расследований (ФБР) беседовали с Майклом Флинном, который тогда занимал пост советника по нацбезопасности, о его разговорах с послом России в США.



