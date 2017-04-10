«Томагавки» в спину Асада

В пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по ​авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Как сообщили в Пентагоне, ​корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили 59 ракет «Томагавк» по взлетным полосам, стоянкам самолетов и заправочным комплексам авиабазы.





Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада. Ракетный удар был нанесен по аэродрому, откуда осуществлялась эта атака.





Президент США Дональд Трамп обратился к нации после нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе.





«Не может быть никаких споров, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН», — говорит Трамп.



Американский президент призывает все цивилизованные страны присоединиться к США в стремлении положить конец кровопролитию в Сирии и терроризму всех видов и типов. По его словам, «годы предыдущих попыток изменить поведение Асада потерпели крах». Решение о нанесении ракетного удара отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, объясняет Трамп





CNN со ссылкой на источник сообщает, что США проинформировали несколько стран о своих планах нанести удар в Сирии. По словам собеседника телеканала, Россия в их число не попала. Позже в Пентагоне заявили, что предупредили российских военнослужащих перед ракетным ударом по авиабазе правительственных сил в Сирии. По тем частям военной базы, где могли находиться российские военные, США ударов не наносили, говорит ​представитель Пентагона Джефф Дэвис.





Ракетный удар США в Сирии прокомментировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что Россия не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. По его мнению, Москва или замешана в нарушении этого соглашения, или не способна осуществить его.





По информации Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью. Губернатор Хомса сообщил телеканалу Al Mayadeen, что жертвами атаки стали пять человек, еще семеро пострадали. В официальном заявлении сирийской армии сообщается о шести погибших и множестве раненых при авиаударе.





Россия приостанавливает действие заключенного с США Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщает МИД.



Москва потребовала созыва чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении президента Владимира Путина к ракетному удару США по авиабазе Шайрат сирийских правительственных войск. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал пресс-секретарь президента. Песков в то же время подчеркнул, что сирийская армия «не располагает запасами химического оружия». Все запасы сирийского химоружия были уничтожены, что зафиксировали Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и специализированное подразделение ООН, добавил пресс-секретарь президента.



Путин, по словам Пескова, считает, что западные страны игнорируют факты использования химического оружия террористами, что «существенно усугубляет ситуацию». Президент также «видит» в ударах по Сирии со стороны США попытку «отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», заключил Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в совместном заявлении возложили ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на лидера страны – Башара Асада. «Президент Асад единственный несет ответственность за это развитие. Повторное использование им химического оружия и его преступления против собственного населения требует введения санкций, как этого и требовала Франция и Германия уже летом 2013 года после трагедии в Гуте», — говорится в заявлении лидеров, имеющемся в распоряжении РИА «Новости». Ливанская Аль-Масдар подтвердила, что на базе Шайрат в момент удара находилось большое число российских военнослужащих. Но никто из них, по словам корреспондента, не пострадал. Сообщается об уничтожении 14 Су-22 сирийских ВВС, принадлежащих 67 и 685 авиаотрядам ВВС Сирии. Министерство обороны России заявило, что американский ракетный удар по авиабазе в Сирии имел крайне низкую боевую эффективность. По утверждению Минобороны, цели достигли только 23 крылатых ракеты из 59. Где упали остальные, неизвестно. В результате удара, по данным российских военных, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, склад, учебный корпус и радиолокационная станция. Погибли четверо сирийских военных, шестеро получили ранения, двое числятся пропавшими без вести. Минобороны заявило, что взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и самолеты, находившиеся на стоянках, не повреждены. Россия предпримет меры для укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В ближайшее время, заявил Конашенков, для прикрытия «наиболее чувствительных объектов инфраструктуры» будет реализован комплекс мероприятий по укреплению сирийских ПВО. О каких именно мерах идет речь, официальный представитель Минобороны не уточнил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, переадресовал вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность защиты объектов сирийской армии с помощью российских военных, в Минобороны. Помимо авиабазы Шайрат, удары были на … несены по складам в Аль-Фурклус. Каковы разрушения и потери там - никто не говорит.

Кстати, одно из важных предназначений Шайрата - это был крупный ремонтный хаб для ремонта сирийских самолетов. Практически единственный в своем роде. Так что остаткам сирийской авиации придется в плане обслуживания изобретать какие-то новые возможности. Материал обновляется Последнее обновление 14.00 7.04.2017



