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Кто отравил зарином людей в Хан Шейхуне?
7.04.2017

Гибель более чем 70 человек, в том числе детей и женщин, в результате отравления боевым отравляющим веществом в Сирии возмутила международное сообщество. Основная версия, которую рассматривают в мировой прессе, - бомбардировка химическими боеприпасами поселка Хан Шейхун в провинции Идлиб, которую устроила авиация правительственных войск Башара Асада.

Россия настаивает на альтернативной версии - признавая факт бомбардировки, она заявляет, что химические боеприпасы не применялись, а облако смертельного газа, вероятно зарина, появилось после того, как бомба попала в принадлежащий вооруженной оппозиционной группе склад с химическим оружием, которое доставлялось в Ирак.

Между тем ни одна из сторон не привела убедительных доказательств своей правоты. Утверждения о причастности сирийской авиации к химической атаке базируются в основном на свидетельствах очевидцев.

В прессу попала только одна фотография места разрыва боеприпаса, на которой видны его части. Но при этом пока никто не идентифицировал их как часть химического снаряда, бомбы или ракеты.

Заявление российского министерства обороны о взрыве объекта, на котором производилось химическое оружие, принадлежавшего оппозиции, не подкрепляется никакими разведывательными данными, хотя российские войска располагают как минимум беспилотными летательными аппаратами, способными производить аэрофотосъемку.

Сирийские военные также отрицают использование химического оружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки.

Международная группа расследований Bellingcat занялась сбором свидетельств того, что происходило в этом районе утром 4 апреля. Судя по докладу, опубликованному группой, в настоящее время сложно установить, сколько именно было сброшено боеприпасов, были ли это бомбы или ракеты. Отдельные свидетели говорят, что в налете участвовали вертолеты.

Также в докладе говорится о том, что уже после того, как мирные жители были отравлены, по больницам, куда их доставляли, были нанесены авиаудары уже без применения химического оружия.

Сирийское правительство часто обвиняют в применении химического оружия, однако в последние годы не было зафиксировано и доказано применение такого сильного отравляющего вещества, как зарин.

Спустя несколько дней после обстрела пригорода Дамаска в августе 2013 года ракетами с зарином на место была допущена группа представителей ООН, которая обнаружила, изучила, замерила и сфотографировала фрагменты ракет, которые, по данным группы, действительно были снаряжены этим отравляющим веществом.

Другими словами, наличие фрагментов боеприпасов служит весомым доказательством самого факта применения боеприпасов с отравляющим веществом. В данном случае, поскольку факт применения авиации в этом районе не отрицает Россия, а у оппозиции самолетов или вертолетов нет, это было бы серьезной уликой. Но ее пока нет.

В четверг днем турецкие врачи, проводившие вскрытие тел погибших во время химической атаки, заявили, что они погибли в результате отравления нервно-паралитическим газом зарин. Это заявление стало первым доказательством того, что в ходе атаки был использован именно этот газ.

До этого момента о применении зарина говорилось на неофициальном уровне, и суждения основывались в основном на внешних признаках. Например, зарин практически не имеет цвета и запаха (и фотограф Хуссейн Кайал обратил внимание на это обстоятельство).

Это сильнейшее отравляющее вещество, рассказал Би-би-си британский эксперт по химическому оружию Хамиш де Бреттон-Гордон. По его словам, до сих пор в Сирии применялся в основном хлор.

"Все жертвы в Алеппо за последний год, и особенно в ходе подготовки к эвакуации до Рождества, пострадали от хлора. Большая его часть, судя по всему, была распылена с воздуха, и была распылена [авиацией] режима. Возможно, повстанцы как-то и использовали хлор в Алеппо, чтобы вызвать большое число жертв, однако хлор сильно отличается от зарина. По токсикологическим меркам, если взять хлор за единицу, то зарин будет 40000", - сказал он.

Зарин может храниться в двух видах - либо в виде двух или нескольких компонентов, которые можно смешать перед использованием (это очень сложная задача, которую выполняют на специальном оборудовании), либо в чистом виде.

Зарин является нестойким веществом, и хранить его в чистом виде очень сложно. Кроме того, это химически довольно агрессивное вещество, и для хранения используются емкости из специальных материалов, таких как, например, титан.

Как рассказал Би-би-си российский эксперт по химическому оружию, президент союза "За химическую безопасность" Лев Федоров, в определенных условиях зарин можно хранить в течение долгого срока.

В докладе Исследовательской группы конгресса США, подготовленном в сентябре 2013 года, говорится, что в Сирии зарин хранился в бинарной форме, то есть в виде двух компонентов.

В бинарных боеприпасах два компонента зарина находятся в раздельных емкостях и смешиваются уже после выстрела снаряда или пуска ракеты или бомбы. Такие боеприпасы обычно хранятся разукомплектованными, и контейнеры с компонентами помещаются в них перед использованием.

Зарин, как рассказал Лев Федоров, очень трудно производить, и сделать это в подпольных условиях, по его словам, просто невозможно.

"Это тяжелейшая задача. Какой-нибудь хлор или фосген - еще куда ни шло, а зарин - это очень тяжелая задача", - рассказал он. По словам Федорова, химики в СССР после Второй мировой войны потратили несколько лет только на то, чтобы перевезти из Германии и локализовать в Сталинграде производство зарина на химическом заводе.

"Так не бывает, его или привезли, или это фантазии", - сказал он, отвечая на вопрос, могли ли оппозиционеры наладить производство вещества в подпольных условиях, как утверждает минобороны России.

Он не исключил, что зарин мог кто-то "утащить у сирийской армии", но особо подчеркнул, что это чисто теоретические рассуждения и никакой информации на этот счет у него нет. Нет ее и в открытых источниках.

В соседнем Ираке, после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году были обнаружены боеприпасы, снаряженные зарином, которые остались на складах еще со времен первой иракской войны в 1991 году.

Ирак должен был их уничтожить, но сумел спрятать. В 2004 году боевиками была совершена попытка взорвать 152-миллиметровый артиллерийский снаряд с зарином, однако сделанное на

Еще до начала гражданской войны в Сирии находились значительные запасы боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и VX.

Правда, как говорится в докладе конгрессу США, подготовленному в 2013 году, сирийский режим очень сильно зависел от поставок веществ, необходимых для производства химического оружия, из-за рубежа.

В 2014 году под давлением международного сообщества Сирия согласилась уничтожить все запасы боевых отравляющих веществ и компонентов для их производства.

Это было сделано в течение полугода. Однозначного ответа на вопрос, мог ли остаться в руках у сирийских военных запас компонентов или самого вещества, нет.

Неизвестно также, мог ли быть зарин у отрядов оппозиции.его основе взрывное устройство удалось обезвредить.


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