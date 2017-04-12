Госсекретарь США поставил Путину ультиматум

В итальянском городе Лукка состоялось расширенное заседание по Сирии глав внешнеполитических ведомств стран G7. Саммит прошел в расширенном составе: помимо руководителей дипломатических ведомств государств «большой семерки» в нем приняли участие также министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Катара и ОАЭ.





России нужно выбрать между отношениями с США и Европой или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном. Такой ультиматум поставил на встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон.





Тиллерсон заявил, что США всеми силами стремится «облегчить страдания сирийского народа», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press. Госсекретарь США отметил, что Россия «может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль» или продолжать поддерживать президента Сирии Башара Асада и Иран. При этом, по мнению Тиллерсона, эта группа «не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе».





В Вашингтоне пока не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится, считает госсекретарь США. «Правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал Тиллерсон.





Ранее с аналогичным «ультиматумом» выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который в последний момент отменил свой официальный визит в Москву из-за позиции России в сирийском вопросе и поддержки сил президента Асада.





Джонсон, в частности, утверждал, что Москве предстоит выбрать между поддержкой «токсичного режима» сирийского президента и «работой со всем остальным миром, чтобы урегулировать кризис в Сирии».





11 апреля американский госсекретарь Рекс Тиллерсон прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.





В программе — встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой переговоров станет Сирия.





Россия пока не поддержала обвинения в адрес Башара Асада в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун.





Комментируя химическую атаку в Сирии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до проведения расследования и предоставления достаточных доказательств причастности к акту агрессии правительства Асада подобные заключения «просто несправедливы с точки зрения международного права».





Он также отметил, что президент Сирии и его армия — «единственная реальная сила в стране, которая может противостоять террористам на земле».



