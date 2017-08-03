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Перестрелку в Мособлсуде с "бандой GTA" могли инсценировать
2.08.2017
Трое обвиняемых убиты и двое тяжело ранены после перестрелки в Мособлсуде, где сегодня должно было слушаться дело о так называемой «банде ГТА». Пятеро мужчин, обвиняемых в массовых убийствах, напали на конвоиров в лифте здания, пытаясь завладеть их оружием. Известный адвокат Игорь Трунов в интервью НСН предположил, что такой случай мог произойти по двум причинам: либо халатность правоохранителей, либо заранее спланированная инсценировка нападения преступников, целью которой было их убийство без суда и следствия (слушайте аудио).

«Есть определённый регламент того, сколько человек проводят в здание суда. Если небольшое количество правоохранителей ведёт большое число обвиняемых – тут вариант халатности и недобросовестного исполнения своих обязанностей. Либо это провокация. Лихо закрученный сюжет, в котором надо смотреть, насколько тяжело ранены конвоиры. Якобы, подпрыгнул на месте - и убили, а потом сказали, что подсудимые сопротивлялись. Такие провокации часто используются в местах лишения свободы для человека, который по тем или иным причинам всем надоел. И ему организуют попытку побега, хотя он и бежать никуда не собирался», - заявил Трунов.

В ходе потасовки преступники попытались задушить сотрудницу Федеральной службы судебных приставов. В результате перестрелки рикошетом ранен сотрудник Росгвардии, жизни которого ничего не угрожает. Очевидцы слышали в здании суда около 20 выстрелов.

Девять выходцев из Средней Азии судят за убийства 17 человек на автотрассах в Московской и Калужской областях в 2012-2014 году. По версии следствия, часть людей убили даже без цели грабежа, из-за чего преступников нарекли «банда GTA» по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto.

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