Перестрелку в Мособлсуде с "бандой GTA" могли инсценировать

Трое обвиняемых убиты и двое тяжело ранены после перестрелки в Мособлсуде, где сегодня должно было слушаться дело о так называемой «банде ГТА». Пятеро мужчин, обвиняемых в массовых убийствах, напали на конвоиров в лифте здания, пытаясь завладеть их оружием. Известный адвокат Игорь Трунов в интервью НСН предположил, что такой случай мог произойти по двум причинам: либо халатность правоохранителей, либо заранее спланированная инсценировка нападения преступников, целью которой было их убийство без суда и следствия (слушайте аудио).





«Есть определённый регламент того, сколько человек проводят в здание суда. Если небольшое количество правоохранителей ведёт большое число обвиняемых – тут вариант халатности и недобросовестного исполнения своих обязанностей. Либо это провокация. Лихо закрученный сюжет, в котором надо смотреть, насколько тяжело ранены конвоиры. Якобы, подпрыгнул на месте - и убили, а потом сказали, что подсудимые сопротивлялись. Такие провокации часто используются в местах лишения свободы для человека, который по тем или иным причинам всем надоел. И ему организуют попытку побега, хотя он и бежать никуда не собирался», - заявил Трунов.





В ходе потасовки преступники попытались задушить сотрудницу Федеральной службы судебных приставов. В результате перестрелки рикошетом ранен сотрудник Росгвардии, жизни которого ничего не угрожает. Очевидцы слышали в здании суда около 20 выстрелов.



