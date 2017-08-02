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Сотрудники Росгвардии расстреляли "банду ГТА"
1.08.2017
Сотрудники Росгвардии открыли огонь по фигурантам громкого дела "банды ГТА" в здании Московского областного суда. Трое обвиняемых убиты, еще двое тяжело ранены. Они отобрали оружие у конвоиров и вступили в перестрелку, в которой был ранен один сотрудник Росгвардии.

Подмосковное управление МВД России подтвердило сообщения СМИ о том, что трое обвиняемых по делу "банды ГТА" были убиты в Мособлсуде, где во вторник произошла стрельба.

"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сказала РИА Новости представитель управления Татьяна Петрова. Ранее источник Интерфакса сообщал, что состояние раненых тяжелое.
Обвиняемые совершили нападение на сотрудников полиции, пояснила Петрова, а в Росгвардии подтвердили, что нападавшие - фигуранты дела "банды ГТА".

"Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление - сотрудников Росгвардии", - сообщила, в свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Перестрелка началась на третьем этаже, где подсудимых ждали сотрудники Росгвардии. В результате один из них получил огнестрельное ранение в плечо, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, говорится в заявлении МВД. Ранее СМИ сообщали о двух раненых приставах - мужчине и женщине.

Одной из первых о том, что в суде произошла перестрелка, журналистам рассказала адвокат Софья Рубасская. Она говорила, что слышала не менее 20 выстрелов и видела раненых судебных приставов.

Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте, после чего прозвучали выстрелы, писал "Московский комсомолец".

"Когда шла по лестнице с третьего на четвертый этаж, увидела раненную-женщину пристава, у нее была кровь на лице. После этого всех находившихся в здании суда вывели на улицу", - рассказывала адвокат Русской службе Би-би-си.

Минздрав Московской области позже сообщил, что после нападения на конвой были госпитализированы мужчина и женщина, огнестрельных ранений у них нет.

К зданию суда прибыли автомобили реанимации и Следственного комитета. На месте находится большое количество сотрудников полиции.

"Банда ГТА" - группа людей, которые, по версии следствия, совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области (преимущественно на трассе М4 "Дон") в период с мая по ноябрь 2014 года.

Название группа получила по аналогии с героями компьютерной игры Grand Theft Auto.

По версии следователей, участники группы совершили 16 нападений, в которых были убиты 17 человек, еще двое ранены.
Следствие по делу девяти членов "банды ГТА" было завершено в октябре 2015 года. Судебный процесс начался в Мособлсуде в августе 2016 года. На первом заседании все девять подсудимых частично признали свою вину.

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