Сотрудники Росгвардии расстреляли "банду ГТА"

Сотрудники Росгвардии открыли огонь по фигурантам громкого дела "банды ГТА" в здании Московского областного суда. Трое обвиняемых убиты, еще двое тяжело ранены. Они отобрали оружие у конвоиров и вступили в перестрелку, в которой был ранен один сотрудник Росгвардии.



Подмосковное управление МВД России подтвердило сообщения СМИ о том, что трое обвиняемых по делу "банды ГТА" были убиты в Мособлсуде, где во вторник произошла стрельба.



"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сказала РИА Новости представитель управления Татьяна Петрова. Ранее источник Интерфакса сообщал, что состояние раненых тяжелое.

Обвиняемые совершили нападение на сотрудников полиции, пояснила Петрова, а в Росгвардии подтвердили, что нападавшие - фигуранты дела "банды ГТА".



"Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление - сотрудников Росгвардии", - сообщила, в свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.



Перестрелка началась на третьем этаже, где подсудимых ждали сотрудники Росгвардии. В результате один из них получил огнестрельное ранение в плечо, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, говорится в заявлении МВД. Ранее СМИ сообщали о двух раненых приставах - мужчине и женщине.





Одной из первых о том, что в суде произошла перестрелка, журналистам рассказала адвокат Софья Рубасская. Она говорила, что слышала не менее 20 выстрелов и видела раненых судебных приставов.



Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте, после чего прозвучали выстрелы, писал "Московский комсомолец".



"Когда шла по лестнице с третьего на четвертый этаж, увидела раненную-женщину пристава, у нее была кровь на лице. После этого всех находившихся в здании суда вывели на улицу", - рассказывала адвокат Русской службе Би-би-си.



Минздрав Московской области позже сообщил, что после нападения на конвой были госпитализированы мужчина и женщина, огнестрельных ранений у них нет.





К зданию суда прибыли автомобили реанимации и Следственного комитета. На месте находится большое количество сотрудников полиции.





"Банда ГТА" - группа людей, которые, по версии следствия, совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области (преимущественно на трассе М4 "Дон") в период с мая по ноябрь 2014 года.



Название группа получила по аналогии с героями компьютерной игры Grand Theft Auto.