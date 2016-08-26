С чем связана чистка рядов генералитета ФСБ

Как известно, в извечной войне силовиков стало на две крупные фигуры меньше — отставка Виктора Иванова из ФСКН с последующей ликвидацией ведомства и отставка бессменного главы ФСО Евгения Мурова, естественно, привели к переделу рынка влияния в российских спецслужбах.

В связи с этим еще в апреле началась серьезная внутриведомственная проверка в Службе экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ и в ключевом подразделении СЭБ — Управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы («К»).

В начале прошлой недели рапорт об увольнении подал руководитель Управления «К» 58-летний генерал ФСБ Виктор Воронин — один из самых влиятельных и непубличных силовиков страны. Разговоры о его возможной отставке ходили давно, но они резко усилились, как только в СЭБ пришли проверяющие.

Одна из причин, которая вынудила Воронина написать заявление, состоит в том, что его подчиненный, начальник 7-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров, оказался связан с уголовным делом о даче взятки сотруднику таможни при оформлении грузов компаниями-импортерами в размере 2 млн руб. Обвиняемый — бывший оперативник в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС Павел Смолярчук (был задержан в декабре 2015 года), которого «Фонтанка» называла свояком Уварова. Сам Уваров находится в статусе свидетеля по этому делу в рамках дела о взятке. В рамках этого же дела ФСБ задержала в петербургском аэропорту Пулково 20 т смартфонов.

Кстати, В 2010 году «Ведомости» называли Воронина в числе возможных преемников главы ФСО Евгения Мурова. Воронин — один из наиболее высокопоставленных российских силовиков, включенных в список сенатора Бенджамина Кардина, на основе которого был составлен «список Магнитского». В списке Кардина отмечается, что Воронин был инициатором уголовного преследования сотрудников фонда Hermitage Capital. Дело было заведено через месяц после того, как юристы заявили о причастности МВД к хищению бюджетных средств в размере 5,4 млрд руб.

Возможно, активизация антикоррупционной деятельности в мае-июне в недрах ФСБ может быть связана с развернувшейся борьбой за должность руководителя Управления «К» ФСБ, на которую метят много желающих — и из «шестерки» (УСБ ФСБ), и из других силовых ведомств. А должность эта — ключевая.

Именно Управление «К», например, курирует всю банковскую сферу России, осуществляет оперативное сопровождение всех уголовных дел, связанных с рынком черного нала или выводом капиталов в офшоры. К этому же подразделению не так давно было присоединено управление «Н» ФСБ, которое боролось с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью. А если прибавить сюда активно бродящие по коридорам Лубянки слухи о том, что смениться может и руководитель всей Службы экономической безопасности ФСБ, то от этой версии отмахнуться трудно.

Ключевая фигура ФСБ на грани отставки

Президент Владимир Путин назначит нового главу Службы экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), одного из ключевых подразделений в спецслужбе, рассказал РБК источник, близкий к руководству ФСБ. Эту информацию подтвердил собеседник РБК в СЭБ ФСБ. По его словам, о кадровых перестановках «будет объявлено в ближайшие дни». Нынешний руководитель СЭБ ФСБ Юрий Яковлев уходит на пенсию.

С 2004 по 2008 год СЭБ возглавлял Александр Бортников, перешедший с этого поста сразу на пост директора ФСБ. Яковлев стал преемником Бортникова в руководстве СЭБ.

Отставка Яковлева может быть связана с тем, что он был непосредственным начальником главы управления «К» СЭБ ФСБ Виктора Воронина. Но это всего лишь повод. Первопричина - отставки Мурова и Иванова, чьей креатурой являлся Яковлев.

Инициатором дела о контрабанде, по которому проходит подчиненный Воронина, является генерал-лейтенант Сергей Королев, который сейчас руководит Управлением собственной безопасности ФСБ (УСБ ФСБ). Именно Королева прочат на место главы СЭБ ФСБ, утверждает источник. По его словам, до 10 июня Королев находится в отпуске, а затем выходит на новое место работы.



Кстати, всеми громкими коррупционными делами последнее время занималось именно Управление собственной безопасности. В его ведении было оперативное сопровождение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Коми Вячеслава Гайзера, бизнесмена Дмитрия Михальченко, мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова. Но это далеко не все.

Генерал ФСБ и мертвые души

Под следствием оказался бывший заместитель начальника центра специального назначения ФСБ — в недавнем прошлом командир легендарной спецгруппы "Вымпел" (управление "В") Владимир Подольский. Военное следствие обвиняет его в махинациях, совершенных в федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", куда генерал-майор Подольский был откомандирован из ФСБ.



Военное следственное управление СКР по Москве обвиняет и. о. гендиректора ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов). Соответствующее уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года и изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц.

В военном следственном управлении (ВСУ) СКР подтвердили факт уголовного преследования генерала, но от комментариев воздержались. По данным источника "Ъ", в уголовном деле речь идет о фиктивных трудоустройствах во ФГУПе — одном из крупнейших в стране охранных предприятий, обеспечивающем безопасность объектов различных отраслей промышленности, в том числе ядерноопасных, которые связаны с производством вооружений, военной техники и взрывчатых веществ, а также предприятий химической, горнодобывающей и автомобильной промышленности.



В ходе проверки на предприятии, имеющем более 17 тыс. сотрудников, были обнаружены десятки "мертвых душ", на карточки которых ежемесячно перечислялась зарплата — деньги, как считает следствие, по поручению руководства ФГУПа снимались наличными и использовались в личных целях. При обыске у генерала было найдено оружие и патроны, на хранение которых не оказалось разрешительных документов. Тот же источник отметил, что в деле помимо Владимира Подольского есть еще несколько других фигурантов.



Сразу после предъявления обвинения генералу следователь по особо важным делам ВСУ СКР обратился в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством о его аресте, однако в определении Владимира Подольского в СИЗО ему было отказано.

"Парад невест"

Как отмечает "Новая газета" активизация антикоррупционной деятельности ФСБ и МВД выглядит эдаким «парадом невест» — презентацией возможностей претендентов. Ну и плюс к тому, очевидно, в ситуации временного безвластия у кого-то из сотрудников появилась возможность реализовать свои наработки, которые ранее (по тем или другим причинам) не получали добро.

Если назначение главы УСБ ФСБ Сергея Королева состоится, оно приведет к перестановкам в Службе экономической безопасности, говорит источник РБК, близкий к ФСБ. По его словам, можно ожидать, что Королев в таком случае переведет на новое место работы своих сослуживцев по УСБ, а управление «К» ждут «серьезные кадровые изменения».

