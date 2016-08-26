Мост Кадырова "переименовали" в честь снайпера

В ночь с 22 на 23 июня активисты движения "Солидарность" пришли на мост через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, который не так давно власти города решили назвать в честь Ахмата Кадырова, и вывесили табличку с другим названием. О

На табличке, которую активисты повесили на одном из столбов рядом с мостом, написано "Мост снайпера Идрисова". Также был предложен еще один вариант переименования моста - в мост Героев.

По мнению активистов, улицы и мосты Санкт-Петербурга нужно называть именами героев, принесших городу всенародную славу. Они рассказали, что Абухаджи Идрисов, защищавший Ленинград, в составе 125-й стрелковой дивизии в 1944 году освобождал Красное Село. Снайпер Идрисов уничтожил более 300 фашистов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Добавим, что вокруг пока еще безымянного моста, на котором не укрепили табличку с названием, происходят различные скандалы. Так, 9 июня неизвестные нарисовали рядом с мостом портрет участника Второй чеченской войны Юрия Буданова, осужденного за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Спустя две недели граффити было испорчено.