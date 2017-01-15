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Полтавченко отдал Исаакиевский собор РПЦ
11.01.2017
Еще перед Новым годом появились тревожные сообщения о том, что губернатор Георгий Полтавченко все же собирается отдать РПЦ одну из «визитных карточек» Петербурга.
«Более чем вероятным» назвал такое развитие событий и директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.
О том, что это произойдет до конца 2017 года, уверенно говорили в коридорах власти, хотя официальных документов нет.
Казалось бы, совсем недавно – в 2015 году – на самых высоких уровнях, от губернатора Георгия Полтавченко до министра культуры России Владимира Мединского, было заявлено, что музей останется музеем, несмотря на обращения митрополии.
Действиетельно с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование Санкт-Петербургская митрополия обратилась к городским властям летом 2015 года. Обращение церкви вызвало протест со стороны культурного сообщества и оппозиционных депутатов петербургского парламента, которые безуспешно пытались вынести вопрос на общегородской референдум. В итоге губернатор отказался передать собор церкви, сославшись на экономическую нецелесообразность такого решения. Весной 2016 года отказ городских властей попытались оспорить в суде активисты общественной организации «Фонд возрождения христианских ценностей “Священная лига Святого Георгия”». Они потерпели неудачу.
В соборе и сейчас проводятся церковные службы, а музейная деятельность приносит ежегодно 80 млн руб. Музей сам решает вопросы содержания, ремонта и реставрации здания. Кроме того, как уже неоднократно высказывались сторонники музея, в центре Петербурга достаточно православных храмов.
Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров не раз подчеркивал, что Исаакий — третий по посещаемости музей в России и единственный не получающий дотаций из бюджета. Оборот музея, по его словам, составляет 650 млн руб., из которых около 200 млн уходит на реставрацию, а еще 50–70 млн руб. учреждение платит городу в виде налогов.
И вот вчера геернатор неожиданно изменил свое мнение: государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» будет передан в безвозмездное бессрочное пользование Русской православной церкви (РПЦ). О том, что это решение «по договоренности с патриархом» Кириллом принято окончательно, во вторник заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Горожане полагают, что, лишившись музея, они получат очередной пустующий храм, на содержание которого все равно придется раскошеливаться городу (но уже без музейных поступлений в казну) – ведь здание остается у города, только распоряжаться им будет РПЦ.
Как пишет «Коммерсантъ», собор будет передан РПЦ в безвозмездное и бессрочное пользование, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. «Исаакий содержит огромное количество предметов охраны, многие из них неотделимы от самого собора. Передача этих объектов — длительный процесс, который потребует согласования Министерства культуры и подписания соглашения с РПЦ. Вопрос о том, где будут размещаться экспонаты, расположенные сейчас в Исаакиевском соборе, будет решаться в индивидуальном порядке»,— заявил Кибитов.
На вопрос о том, на каком основании Георгий Полтавченко принял решение о передаче собора РПЦ и подавала ли церковь соответствующую заявку, он пообещал ответить в ближайшее время, заметив, что у губернатора «есть договоренности с патриархией и с патриархом»
В законодательном собрании Петербурга оппозиционные депутаты Максим Резник (фракция Партии роста), Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Борис Вишневский и Михаил Амосов («Яблоко») намерены создать протестную коалицию и воспрепятствовать передаче Исаакиевского собора церкви. «Передача собора РПЦ преследует исключительно коммерческие цели. Сейчас средства, которые зарабатывает музей, идут на его реставрацию. Когда Исаакий передадут церкви, ни о каком нормальном содержании памятника речи идти не будет»,— заявил “Ъ” господин Ковалев. Борис Вишневский заметил, что общественности до сих пор не представлено никаких гарантий того, что РПЦ действительно сможет содержать Исаакиевский собор. «Лучше отправить в отставку губернатора, чем отнять у города Исаакий»,— заключает Максим Резник.
Передача собора РПЦ — «историческая справедливость», заявил во вторник журналистам председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин. «Она произошла в год, который многие ассоциируют со 100-летием революции. Возвращение собора явится данью памяти всем тем жителям Петербурга, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий»,— рассказал он. Сама процедура передачи собора РПЦ, по словам господина Пелина, может занять до шести лет. Александр Пелин подчеркнул, что запрет городскими властями передачи собора в 2015 году был противозаконным.
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