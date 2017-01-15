Полтавченко отдал Исаакиевский собор РПЦ

Еще перед Новым годом появились тревожные сообщения о том, что губернатор Георгий Полтавченко все же собирается отдать РПЦ одну из «визитных карточек» Петербурга.





«Более чем вероятным» назвал такое развитие событий и директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.





О том, что это произойдет до конца 2017 года, уверенно говорили в коридорах власти, хотя официальных документов нет.





Казалось бы, совсем недавно – в 2015 году – на самых высоких уровнях, от губернатора Георгия Полтавченко до министра культуры России Владимира Мединского, было заявлено, что музей останется музеем, несмотря на обращения митрополии.





Действиетельно с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование Санкт-Петербургская митрополия обратилась к городским властям летом 2015 года. Обращение церкви вызвало протест со стороны культурного сообщества и оппозиционных депутатов петербургского парламента, которые безуспешно пытались вынести вопрос на общегородской референдум. В итоге губернатор отказался передать собор церкви, сославшись на экономическую нецелесообразность такого решения. Весной 2016 года отказ городских властей попытались оспорить в суде активисты общественной организации «Фонд возрождения христианских ценностей “Священная лига Святого Георгия”». Они потерпели неудачу.





В соборе и сейчас проводятся церковные службы, а музейная деятельность приносит ежегодно 80 млн руб. Музей сам решает вопросы содержания, ремонта и реставрации здания. Кроме того, как уже неоднократно высказывались сторонники музея, в центре Петербурга достаточно православных храмов.





Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров не раз подчеркивал, что Исаакий — третий по посещаемости музей в России и единственный не получающий дотаций из бюджета. Оборот музея, по его словам, составляет 650 млн руб., из которых около 200 млн уходит на реставрацию, а еще 50–70 млн руб. учреждение платит городу в виде налогов.





И вот вчера геернатор неожиданно изменил свое мнение: государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» будет передан в безвозмездное бессрочное пользование Русской православной церкви (РПЦ). О том, что это решение «по договоренности с патриархом» Кириллом принято окончательно, во вторник заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.





Горожане полагают, что, лишившись музея, они получат очередной пустующий храм, на содержание которого все равно придется раскошеливаться городу (но уже без музейных поступлений в казну) – ведь здание остается у города, только распоряжаться им будет РПЦ.





Как пишет «Коммерсантъ», собор будет передан РПЦ в безвозмездное и бессрочное пользование, заявил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. «Исаакий содержит огромное количество предметов охраны, многие из них неотделимы от самого собора. Передача этих объектов — длительный процесс, который потребует согласования Министерства культуры и подписания соглашения с РПЦ. Вопрос о том, где будут размещаться экспонаты, расположенные сейчас в Исаакиевском соборе, будет решаться в индивидуальном порядке»,— заявил Кибитов.





На вопрос о том, на каком основании Георгий Полтавченко принял решение о передаче собора РПЦ и подавала ли церковь соответствующую заявку, он пообещал ответить в ближайшее время, заметив, что у губернатора «есть договоренности с патриархией и с патриархом»



