Исаакиевский собор - подарок патриарху Кириллу к 70-летию

Новость о том, что Георгий Полтавченко согласился передать церкви Исаакиевский собор была опубликовала перед самым Новым годом. Еще летом 2015 года митрополит Варсонофий обращался к губернатору с просьбой отдать собор церкви. Для пущей интриги Смольный сделал театральную паузу почти на 1,5 месяца – и отказал. Мотивировав это экономической нецелесообразностью для города отказываться от музея, который приносит доход бюджету.





Строго говоря, Смольный не имел права так поступать с епархией, поскольку принятый в ноябре 2010 года закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения" не оставляет властям право выбора. Любое религиозное имущество, находящееся в госсобственности, должно быть передано обратившейся за ним религиозной организации соответствующей конфессии. (Что не помешало Калининградской епархии РПЦ забрать в собственность 4 кирхи и 8 тевтонских замков, дабы они не достались врагам).





РПЦ могла обжаловать отказ Смольного в суде и имела все шансы выиграть дело. Вместо этого в Смольный было подано уже новое заявление на Исаакий – теперь от патриарха. Его Георгий Полтавченко удовлетворил.





Широко распространено мнение, что Георгий Полтавченко скептически относится к митрополиту Варсонофию. Некоторые считают даже, что православные чекисты вообще недолюбливают архипастырей РПЦ. Их горячим сердцам якобы претит демонстративное стяжательство, культивируемое в Патриархате. Отсюда – увлечение Афоном.





Именно в силу этих сложных отношений, вероятно, Георгий Полтавченко ответил отказом на просьбу отдать Исаакий, исходившую от владыки Варсонофия. Сложно сказать, было ли это ударом по самолюбию митрополита, поскольку неизвестно, свойственно ли ему такое качество. Но вот в амбициозности патриарха Кирилла сомневаться не приходится. Для него отказ Смольного не мог не быть болезненным ударом. Однако патриарх не смог или не стал ни напрямую решать вопрос с губернатором, ни задействовать для этого президента. Сложно поверить, но, видимо, ему не хватило для этого аппаратного веса.





И только теперь, через год, церковь вернулась к вопросу Исаакия. Возможно, это объясняется тем, что 20 ноября Его святейшество справлял юбилей — 70 лет. И получил повод попросить у президента себе такой подарок на день рожденья.





17 декабря патриарх Кирилл довольно неожиданно и без всякого видимого повода приезжал в Петербург. Отслужил в день Николы Зимнего литургию в Никольском соборе и встречался с губернатором. Скорее всего, целью визита было обсуждение с Георгием Полтавечнко условий сдачи Исаакиевского собора. Информация о том, что церковь получает Исаакией, появилась менее чем через 2 недели.





Борьбу за собор, проигранную годом ранее епархией, теперь выиграла патриархия. И она, вероятно, не будет делиться с ней победой, превратив Исаакий в храм прямого подчинения патриарху – ставропигиальный. На практике это означает, что такие вопросы, как назначение настоятеля или величина "церковного налога", который платит каждый приход, будут решаться не митрополитом Варсонофием. Или, по крайней мере, не им единолично. Ну и, наконец, (если Исаакией действительно станет патриаршим, конечно) – это будет большим имиджевым ударом для руководства епархии.



