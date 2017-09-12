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Ураган «Ирма» разрушит Санкт-Петербург
10.09.2017
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РБК, что город Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг) больше других во Флориде ощутит на себе последствия от урагана «Ирма».

«Прогностическая траектория урагана «Ирма» будет проходить через этот город», — сказал он. По его словам, последствия от этого шторма для населенных пунктов Флориды будут разрушительными.

«Когда скорость ветра превышает 60 м/с, то последствия будут ужасающими. Отключены будут многие дома, селения, энергетические структуры. После дождя там поднимутся реки, будут подтопления», — сказал он. Вильфанд добавил, что до этого такого количества тропических циклонов в районе Карибского моря и Мексиканского залива «никогда не было в течение непродолжительного времени».

Вильфанд также оценил последствия от урагана для российских городов. «Меня спрашивали, не скажутся ли последствия этих циклонов на нашей территории. Нет», — подчеркнул он.

Сент-Питерсберг (Сент-Пит) — город в округе Пинелас штата Флорида, популярный курорт. Количество жителей составляет более 250 тыс. человек. Сент-Питерсберг — пятый по численности населения город Флориды.  Город расположен на полуострове между заливом Тампа и Мексиканским заливом. В связи с тем, что в Сент-Питерсберге хорошая погода наблюдается около 360 дней в году (Книга рекордов Гинесса зарегистрировала рекорд — 768 солнечных дней подряд), городу дано прозвище «Солнечный город».

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