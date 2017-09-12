Ураган «Ирма» разрушит Санкт-Петербург

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РБК, что город Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг) больше других во Флориде ощутит на себе последствия от урагана «Ирма».





«Прогностическая траектория урагана «Ирма» будет проходить через этот город», — сказал он. По его словам, последствия от этого шторма для населенных пунктов Флориды будут разрушительными.





«Когда скорость ветра превышает 60 м/с, то последствия будут ужасающими. Отключены будут многие дома, селения, энергетические структуры. После дождя там поднимутся реки, будут подтопления», — сказал он. Вильфанд добавил, что до этого такого количества тропических циклонов в районе Карибского моря и Мексиканского залива «никогда не было в течение непродолжительного времени».





Вильфанд также оценил последствия от урагана для российских городов. «Меня спрашивали, не скажутся ли последствия этих циклонов на нашей территории. Нет», — подчеркнул он.



