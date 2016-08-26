Путин поручил установить виновных в трагедии на Сямозере

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России выявить причины трагедии в Карелии, в результате которой погибли 14 детей, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин также распорядился установить виновных и оказать помощь пострадавшим и близким погибших.

«По каналам экстренных служб президенту докладывали о спасательной операции, которая была начата после трагедии, происшедшей в Карелии. В течение дня Владимир Путин неоднократно связывался с главой МЧС Владимиром Пучковым, вице-премьером Ольгой Голодец, мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме того, президент дал соответствующие поручения Следственному комитету по выявлению причин трагедии и установлению виновных», — сказал он.

Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует в связи с трагедией, повлекшей гибель 14 детей».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что все погибшие на озере в Карелии — дети 2002–2004 годов рождения.

18 июня группа из 51 человека, состоящая в основном из детей в возрасте от 12 до 15 лет, попала в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии. Погибли 14 детей, 37 человек были спасены.