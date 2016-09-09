Путин заменил Астахова на многодетную мать

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности детского омбудсмена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.





Новым омбудсменом стала глава исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. На сайте Кремля указано, что ранее Путин провел встречу с будущим уполномоченным по правам ребенка.





Подбор замены Астахову шел длительное время, в результате остались две кандидатуры - глава Ассоциации организаций в защиту семьи Анна Кузнецова и президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Ольшанская, рассказали источники.





Кузнецова - мать шестерых детей, это пассионарная личность, объяснил источник в издания в Кремле. Еще один собеседник РБК охарактеризовал ее как "очень грамотную, скромную и умную".



