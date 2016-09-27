Путин запретил Сечину покупать "Башнефть"

Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить продажи госкомпании «Башнефть» другим государственным компаниям: «Роснефти», «Газпрому» и др. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и на банковском рынке.

По данным издания, правительство осталось недовольно тем фактом, что организатор приватизации «Башнефти» — компания «ВТБ Капитал» разослала приглашения поучаствовать в торгах на «Башнефть» другим государственным компаниям. В правительстве отметили, что «госкомпании не могут быть покупателем приватизируемых активов». За эти приглашения замечание от вице-премьера Аркадия Дворковича получил и новый глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Представитель Дворковича Алия Самигулина рассказала о том, что вице-премьер напомнил, что «речь в этом вопросе идет о прямом указании президента».

Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев утверждает, что никаких директив от Путина или правительства он не слышал, поэтому «Роснефть» по-прежнему присматривается к активу, который выставлен на приватизацию.

Ранее сообщалось, что предложение купить 50% акций «Башнефти» получили иностранные нефтегиганты и инвестфонды. Среди них французская Total, китайская Sinopec и фонд Mubadala (ОАЭ). Впрочем, приобрести актив могут и состоятельные российские предприниматели, в частности Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Прохоров, а также российские компании «ЛУКойл», «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз».