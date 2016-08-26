Медведев пообещало каждому пенсионеру по пять тысяч рублей

Правительство РФ приняло решение о единовременной выплате пенсионерам вместо индексации пенсий.

Выплата в размере пяти тысяч рублей, было объявлено по итогам совещания, прошедшего у премьер-министра Дмитрия Медведева, будет проведена в 2017 году. «Это решение потребует дополнительно более 200 миллиардов рублей», — заявил глава правительства.

«Что касается индексаций пенсий в 2017 году по итогам текущего года, решение уже было объявлено. Февральская индексация будет проведена уже в привычной форме по итогам накопленной инфляции за 2016 год, то есть в полном объеме», — сказал Медведев.

На плановую индексацию пенсий в 2017 году, по его словам, потребуется 270 миллиардов рублей.