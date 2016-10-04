Первый канал вырезал из КВН шутки про Медведева

Выпуск Клуба веселых и находчивых (КВН), записанный во Владивостоке 11 сентября, вышел в эфир Первого канала без нескольких шуток. Как сообщает РИА "Восток-Медиа", часть острот была вырезана без объяснения причин.
Программа шла два часа и 40 минут эфирного времени, что больше стандартного выпуска. Тем не менее была заметно сокращена музыкальная разминка. Также при монтаже был "смягчен" номер команды ДАЛС про российских учителей, вынужденных подрабатывать. Из него убрали упоминание о Дмитрии Медведеве и исключили фрагмент с голой учительницей.
Как отмечает портал, во время номера был показан директор школы, которому привезли на обед роллы, разложенные на девушке в купальнике. Оказалось, что это учительница физики, которая зарабатывает как может. Напомним, что Дмитрий Медведев ранее посоветовал молодым учителям, которым не хватает средств, перерабатывать или уходить в бизнес, чем вызвал новую волну возмущения в свой адрес.