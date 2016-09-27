Спикер Госдумы Нарышкин уходит в разведку Президент России Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Еще в конце августа газета "Коммерсант" сообщала, что первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин может осенью возглавить Госдуму нового созыва, а нынешний спикер нижней палаты Федерального собрания Сергей Нарышкин в этом случае может перейти на работу на пост директора Службы внешней разведки (СВР).

Можно считать, что первая часть рокировки состоялась.

Нынешний глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков станет председателем совета директоров РЖД. Он заменит на этой должности вице-премьера Аркадия Дворковича.

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