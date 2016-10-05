Кириенко назначен первым замглавы администрации президента

Владимир Путин все-таки назначил главу "Росатома" Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента РФ. Напомним, что ранее эту должность занимал Вячеслав Володин, который стал спикером Госдумы.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу после того, как Владимир Путин выступил со своей речью в Госдуме, объявил о том, что президент России подписал указ о назначении главы "Росатома" Сергея Кириенко первым замглавы своей администрации. Этим же указом Владимир Путин освободил от этой должности Вячеслава Володина, которого думские партии поддержали в качестве спикера нижней палаты.





Также, как передает ТАСС, Кириенко освобожден от должности главы Росатома.



