Кириенко назначен первым замглавы администрации президента

Владимир Путин все-таки назначил главу "Росатома" Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента РФ. Напомним, что ранее эту должность занимал Вячеслав Володин, который стал спикером Госдумы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу после того, как Владимир Путин выступил со своей речью в Госдуме, объявил о том, что президент России подписал указ о назначении главы "Росатома" Сергея Кириенко первым замглавы своей администрации. Этим же указом Владимир Путин освободил от этой должности Вячеслава Володина, которого думские партии поддержали в качестве спикера нижней палаты.
Также, как передает ТАСС, Кириенко освобожден от должности главы Росатома.
Ранее СМИ, комментируя возможное назначение Кириенко в администрацию президента назвали этот ход "Киндерсюприз 2.0.". Напомним, что прозвище "Киндерсюрприз" Кириенко получил, когда весной 1998 года в возрасте 35 лет стал премьер-министром России.