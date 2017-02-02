Трамп превзошел Путина по упоминанию в российских СМИ

Новый президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российской прессе, обогнав Владимира Путина. Трамп в январе этого года получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные своей системы комплексного анализа новостей (СКАН).
Путин опустился на вторую позицию в этом рейтинге со 147,7 тысячи ссылок. За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за Путиным, отмечает агентство.
Третье место занял предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама (61 155 ссылок). Далее в топ-10 расположились премьер РФ Дмитрий Медведев (40 862), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), проигравшая президентские выборы в США Хиллари Клинтон (23 843), глава МИД РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).