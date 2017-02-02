Трамп превзошел Путина по упоминанию в российских СМИ

Новый президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российской прессе, обогнав Владимира Путина. Трамп в январе этого года получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные своей системы комплексного анализа новостей (СКАН).





Путин опустился на вторую позицию в этом рейтинге со 147,7 тысячи ссылок. За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за Путиным, отмечает агентство.



