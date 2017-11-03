Прибыль фонда дочери Путина выросла за год в 3,5 раза

Чистая прибыль фонда «Национальное интеллектуальное развитие», который работает при МГУ под брендом «Иннопрактика», выросла по итогам 2016 года в 3,5 раза до 113,9 миллиона рублей.





Выручка фонда, который возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, составила 264 миллиона рублей. Годом ранее этот показатель составлял 182,4 миллиона, а чистая прибыль достигала лишь 31,5 миллиона рублей.





В «Иннопрактике» РБК объяснили, что рост прибыли объясняется исполнением контрактов на научные исследования, часть из которых являются конфиденциальными. Среди проектов есть и совместные с «Роснефтью» разработки, сообщили в фонде.





Стоимость активов фонда выросла в 2016 году в два раза до 1 миллиарда рублей. Этот рост в «Иннопрактике» объяснили постановкой на учет разработанного в фонде программного обеспечения, а также с ростом «запасов, денежных средств и иных активов».



