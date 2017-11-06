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Лениградская Правда
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Найдена коммерческая связь американского министра с «Сибуром»
6.11.2017
Министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, получающей миллионы долларов в год прибыли от контрактов с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», среди бенефициаров которого бизнесмены из ближнего круга президента Владимира Путина — миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США, сын соучредителя кооператива «Озеро» Николая Шамалова Кирилл и самый богатый человек России по версии Forbes Леонид Михельсон. Об этом говорится в материале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В расследовании о Россе участвовали корреспонденты The New York Times (NYT).

Журналисты узнали об этом из 13,4 млн офшорных финансовых документов бермудской юридической фирмы Appleby, которые немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника. В расследовании участвовали 382 корреспондента 96 СМИ из 67 стран мира.

Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа. О его назначении стало известно в ноябре 2016 года. Однако Росс сохранил долю в Navigator Holdings Ltd, базирующейся на Маршалловых островах в Тихом океане. Через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ. Как отмечает NYT, Росс сохраняет долю в этих партнерствах в размере от $2 млн до 10 млн, получая бóльшую долю прибыли как основной партнер.

Одним из крупнейших партнеров Navigator выступает нефтехимический холдинг «Сибур», деловые отношения с которым принесли фирме более $68 млн выручки с 2014 года, утверждается в материале.

Росс обсуждался в сенате на предмет связей с Россией. В 2014 году он стал вице-председателем совета директоров кипрского Bank of Cyprus. Сенаторам, которые интересовались его связями с Москвой, Росс говорил, что россияне, инвестировавшие в кипрский банк, «не были его партнерами». Он также сообщил, что лишится долей в 80 компаниях, но оставит под своим контролем девять фирм, в том числе Navigator Holdings Ltd.

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