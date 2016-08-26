Туфли Медведева от Jimmy Choo

Рунет живо обсуждает туфли премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На обувь главы кабмина накануне в Twitter обратил внимание отдел расследований ФБК, опубликовав сделанное пресс-службой правительства фото Медведева во время интервью премьера с телеведущим Сергеем Брилёвым.

Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей. «Медведев в туфлях Jimmy Choo за 50 000 руб. передает привет пенсионерам с их неиндексированными пенсиями. Держитесь!» - говорилось в записи.

Многие пользователи Сети традиционно осудили Медведева, однако также многие встали на его сторону, говоря, что политик уровня Медведева должен хорошо одеваться. «Господи, туфли за 700 долларов. Вы с ума все сошли», - написал, к примеру, журналист Олег Кашин.

Напомним, что высказывание Медведева, которое припомнили борцы с коррупцией, премьер сделал, общаясь с пенсионерами в Крыму. Отвечая на вопрос крымских пенсионеров об индексации пенсий, он заявил, что денег на это нет. «Вы держитесь здесь, всего доброго, всем хорошего настроения», - в завершение встречи пожелал председатель правительства.