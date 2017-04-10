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Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
По версии Навального, Усманов безвозмездно передал фонду «Соцгорпроект» несколько участков земли в районе Рублево-Успенского шоссе и зданий на них. Этот фонд в расследовании Навального упоминается как одна из структур, контролируемых людьми, близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Генеральным директором фонда является однокурсник Медведева Алексей Четвертаков. 

Согласно выпискам Росреестра, в 2010 году Алишер Бурханович Усманов (полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством совладельца USM Holdings) передал «Соцгорпроекту» на основании договоров пожертвования и дарения участки площадью 2,8 и 1,5 гектара, а так же жилой дом (2800 квадратных метров) , котельную, баню и другие здания.

Участок площадью 2,84 га, который ФБК считает подконтрольным Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes. Когда-то он был известен среди риелторов под именем «Усадьба «Евразия».

Изначально участок принадлежал агрокомплексу «Горки-2», который был поставщиком молока на Лианозовский молочный комбинат компании «Вимм-Билль-Данн». Однако в какой-то момент хозяева холдинга приняли решение использовать земли иначе.

Судя по представленной ФБК выписке из Росреестра, в октябре 2000 года участок приобрело ООО «Трайн», принадлежавшее, по данным «Контур.Фокус», Давиду Якобашвили. На тот момент – одному из крупнейших собственников «Вимм-Билль-Данн» (сегодня Якобашвлили занимает пост вице-президента РСПП).

В дальнейшем участок несколько раз менял хозяев, дольше всех собственником числился другой совладелец ВБД Гаврил Юшваев (состояние $1,1 млрд).

В итоге земля оказалась в собственности предпринимателя Тимура Клиновского, активного участника земельного рынка Подмоcковья. А уже от него участок перешел в руки Исмаиловой Гульбахор Бурхановны, затем собственником стал Алишер Бурханович Усманов.

Запрос Forbes к представителям Усманова с просьбой прокомментировать сделку по передаче участка фонду «Соцгорпроект» к моменту выхода материала остался без ответа.

По оценке ФБК, суммарно объекты недвижимости переданным от Усманова фонду «Соцгорпроект» стоят сейчас 5 млрд рублей. В то же время глава одного из московских агентств недвижимости в беседе с Forbes рассказал, что, по его оценке, их стоимость составляет 1,2 — 1,5 млрд рублей. Он пояснил, что оценивал участки, исходя из стоимости до 2 млн рублей за сотку, а строения — из стоимости 50-100 кв.м.

Собеседник Forbes отметил, что подобного размера участков в данной районе мало, и теоретически стоимость объектов может превышать названную им сумму, однако оценку в 5 млрд рублей он считает не соответствующей действительности.

редседатель наблюдательного совета фонда «Соцгорпроект» Илья Елисеев, еще один однокурсник Медведева, заявил «Ведомостям», что расследование ФБК является «информационным бросом». «Являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — добавил он, отметив, что фонд никак не связан с Медведевым.

В выписках из Росреестра, описывающих судьбу участка, некогда принадлежавшего агрокомплексу «Горки-2», последний владелец – фонд «Соцгорпроект» — указан по состоянию на 14 ноября 2016 года. Кому земля принадлежит сегодня — достоверно не известно.

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