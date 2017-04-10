Как Алишер Усманов премьеру Медведеву дачу на Рублевке подарил







Стоит обратить внимание на то, кто «Соцгоспроектом» управляет. Председатель наблюдательного совета фонда — все тот же однокурсник Медведева Илья Елисеев, возглавляющий фонд «Дар». Директор фонда «Соцгоспроект» — еще один однокурсник Медведева, Алексей Четвертков. Учредителем «Соцгоспроекта» является Виталий Головачев. Он ключевой сотрудник фонда «Дар», возглавляет его управляющую компанию. Виталий Головачев выполняет функции номинального собственника целого ряда медведевских активов.

4,3 гектара земли и дома общей площадью почти 4000 м² на Рублевке — это очень дорого. Учитывая местоположение — баснословно дорого. Ориентируясь на цены элитных объектов неподалеку, это рублевское владение можно оценить в 5 миллиардов рублей. Откуда у никому не известного некоммерческого фонда «Соцгоспроект» такие деньги?

А секрет в том, что если фонд принадлежит Медведеву, то ему никакие деньги не нужны. Рублевский участок со всеми домами фонду…. подарил один из богатейших российских олигархов Алишер Усманов.



Как выяснилось, это не единственное подношение российских олигархов семье премьер-мнистра.

В Анапе площадь виноградников, которые якобы принадлежат Медведеву, составляет сто гектаров. «Рельеф здесь такой, что если стоять спиной к морю, можно представить себя в Тоскане. Мягкие очертания холмов, на склонах которых ровные ряды виноградников. Исключительно красиво!» — рассказывал сомелье Артур Саркисян, который побывал там. В Тоскане у приближенных Медведева, кстати, есть не только виноградник, но и вилла XVII века с 30 комнатами. Весь итальянский участок в 100 гектаров обошелся в 10 миллионов долларов. Этот фонд не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами «Дар» и «Градислава», владеющими резиденцией супругов Медведевых в Плесе и другими личными объектами премьер-министра.





Особняк графа Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова построен в XVIII веке. Сейчас он переделан под жилой дом с 29 квартирами, в одной из которых есть лифт для автомобиля — машину можно поднять прямо в гостиную. Часть квартир продается. Шесть квартир, по данным ФБК, стоят порядка миллиарда рублей.

Две яхты яхты были замечены в резиденции в Плесе. Кроме того, Дмитрий Медведев смотрел с одной из них салют во время праздника «Алые паруса» в Петербурге. Обе яхты названы «Фотиния» — это имя используется в церковной традиции для Светланы; так зовут жену Дмитрия Медведева. Яхты стоят около 16 миллионов долларов.





Все объекты недвижимости и яхты так или иначе связаны с некоммерческими фондами, в руководство которых входят или входили близкие к Дмитрию Медведеву люди. Из-за лакун в российском законодательстве выходит так, что все перечисленные в расследовании активы оформлены в соответствии с законом. То есть если смотреть именно с точки зрения буквы закона, все совершенно легально.





Например, подаренная Алишером Усмановым резиденция — это его вклад в НКО. Такие организации формально не имеют владельцев, не подразумевают извлечения прибыли и вывода активов. Этими активами распоряжается некий наемный управляющий, а кто реальный владелец, установить трудно.





Фонды близких к Медведеву людей получали пожертвования от богатейшего российского предпринимателя Леонида Михельсона, а также кредиты Газпромбанка (где работает Илья Елисеев) и «Башнефти». На деньги Михельсона реставрировали резиденцию в Плесе, на деньги «Башнефти» купили особняк в Петербурге, на деньги Газпромбанка — одну из яхт.





Официальный представитель премьер-министра Наталья Тимакова отреагировала предсказуемо: «Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно».

ФБК Алексея Навального обнаружил огромный дом и 4,3 гектара земли в поселке Знаменское на Рублевке, который был подарен Фонду поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспакет").