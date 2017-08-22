В протекании крыши стадиона «Крестовский» виноваты бакланы

Бакланы — морские птицы — разрушают цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона «Крестовский», рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Его слова приводит «Спорт день за днем».





«Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки (...). В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», — сказал Албин.





По словам чиновника, защитная пленка крыши выдерживает нагрузки до 400 килограммов на квадратный метр, но не справляется с атаками бакланов.





22 июля сообщалось, что на домашнем стадионе санкт-петербургского «Зенита» «Крестовский» протекла крыша.