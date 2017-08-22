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В протекании крыши стадиона «Крестовский» виноваты бакланы
22.08.2017
Бакланы — морские птицы — разрушают цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона «Крестовский», рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки (...). В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», — сказал Албин.

По словам чиновника, защитная пленка крыши выдерживает нагрузки до 400 килограммов на квадратный метр, но не справляется с атаками бакланов.

22 июля сообщалось, что на домашнем стадионе санкт-петербургского «Зенита» «Крестовский» протекла крыша.
Стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения и приблизилась к 50 миллиардам рублей.

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