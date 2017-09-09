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Игры бакланов
7.09.2017
История с постоянными протечками крыши многострадальной "Зенит-арены" получила крайне необычное продолжение. Напомним, первый раз произведение спортивно-архитектурного искусства залило  водой  посетителей фестиваля "Радио Зенит" 22 февраля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал причиной протечки крыши тряпку, забытую уборщиками в сливных коммуникациях. Во второй раз ливень с закрытой крыши стадиона прошелся по зрителям матча между "Зенитом" и "Уралом" 22 апреля. В этот раз чиновник объяснил протечку браком светоотражающей плёнки, которую "пришлось заменить на полиэтилен".

В третий, но, похоже, не последний раз, крыша стадиона протекла 22 июля во время игры "Зенита" с "Рубином". Очевидцы в этот раз наблюдали два мощных потока воды. Один лил в межтрибунное пространство, а другой поливал болельщиков.


Протечки на Крестовском стадионе во время игры "Зенита" с "Рубином" 22 июля 2017.

На это раз вице-губернатор, ответственный за стадион, надолго задумался в поисках очередной "отмазки". И, наконец, нашёл, дав 21 августа интервью SportsDaily, в котором обвинил в протечках крыши… птиц бакланов. Видимо, в представлении вице-губернатора огромный страшный баклан-"албинос" пикирует аки птерозавр и своим "мощным клювом" (это цитата из интервью!) протыкает несчастную светоотражающую пленку, покрывающую крышу стадиона.


Могучий птерозавр атакует беззащитный стадион на Крестовском острове

Что же на самом деле произошло между 22 июля и 21 августа, что новоявленному орнитологу пришла в голову такая, мягко говоря, свежая, мысль? Возможно, надо учесть, что как раз в середине июля начался показ седьмого сезона знаменитого телесериала "Игра престолов", в котором одно из центральных мест повествования занимают драконы. Летают, понимаешь, где попало, и портят всё вокруг. Драконов, кстати, в сериале всего три, очень уж они редкие. Так или иначе, 20 августа вышла очередная серия фэнтезийной саги, а 21 августа 2017 года Албин дает свое знаменитое интервью. "Совпадение? Не думаю", как говорится в известном интернет-меме. Конечно, драконы, в Санкт-Петербурге  не существуют, но в природе имеются бессловесные бакланы, на которых можно свалить все что угодно, в том числе и порчу крыши спортивного сооружения…

Орнитологи после необычного заявления вице-губернатора сильно удивились. Дело в том, что никогда и нигде в мире бакланы ранее не были замечены в порче светоотражающей плёнки, а таких объектов в мире много, в том числе в самом Санкт-Петербурге она покрывает аквапарк "Питерлэнд". Мало того, что она для них несъедобная, мало того, что само строение лап не позволяет им задержаться на плёнке, так в Петербурге и всей Ленинградской области их популяция практически отсутствует! Так, почетный работник Ленинградского зоопарка

Татьяна Медник пояснила, что на всю Ленинградскую область и Северную столицу найдется максимум… три баклана. Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик на вопрос журналистов, могут ли  бакланы «рвать» крышу, ответила без дипломатии: "Ну, это какая-то, знаете, совершеннейшая чушь".

Впрочем, не такая уж и чушь, если посмотреть, какие меры борьбы со страшными бакланами предлагает вице-губернатор: "В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами". Другими словами, чиновник вновь просит денег на достройку стадиона под легендой рассуждений о бакланах. Глядя на часы вице-губернатора за 3,5 миллиона рублей, замеченные журналистами "Делового Петербурга", можно только догадываться, куда пойдут деньги, выделенные на борьбу с несуществующими бакланами.

Так и хочется сказать чиновнику по этому поводу: пожалуйста, прекратите считать налогоплательщиков идиотами бакланами, признайтесь, наконец, что со строительством стадиона вы не справились. И бакланы здесь не причем…

Разумеется, смешные и нелепые рассуждения Албина отнюдь не прибавляют авторитета государственной власти накануне приближающихся выборов. Остается лишь надеяться, что бакланами, испортившими крышу «Зенит-Арены»,  заинтересуется другая «крупная птица» - по фамилии Чайка.
Антон Кулибин, 7.09.2017

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