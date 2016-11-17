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Криминальные нанопроекты Чубайса
17.11.2016
В офисе "Роснано" прошли новые обыски. Как заявили в госкорпорации, следственные действия могут быть связаны с задержкой строительства в Ярославской области фармацевтического комплекса "НТфарма". Организация Чубайса не раз фигурировала в скандалах и даже обвинялась в незаконных растратах бюджетных средств. "НТ фарма" - не первый и далеко не последний проект Чубайса, который увенчался уголовным делом.

Один из самых громких из неудачных проектов "Роснано" — планшеты на гибком экране от британской Plastic Logic. Компания специализируется на разработке электронных компонентов на базе полимеров, так называемой пластиковой электронике. Вместе с "Роснано" компании, переживавшей финансовые трудности, предполагалось воссоздать свои разработки и выпустить гибкий и ударопрочный электронный учебник для школьников России. В 2010 году госкорпорация инвестировала в Plastic Logic по итогам нескольких раундов $240 млн и купила 33,75% её акций.

О громких планах по модернизации школьных пособий было доложено даже тогдашнему премьеру Владимиру Путину. Стоимость такого учебника компания оценивала в 600 долл., однако запустить в продажу устройства так и не удалось: причиной послужил старт продаж планшетов Apple по более низкой цене — 500 долл. Кроме того, не суждено было сбыться и планам по строительству в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тыс. дисплеев в год и созданию в России R&D-центра. В 2012—2013 годах из 21,8 млрд руб., сформированных под обесценение инвестиций, 15% пришлись на Plastic Logic. 

Однако "Роснано" не оставляет попыток возродить бизнес по производству гибких дисплеев. В конце июля 2016-го госкорпорация заявила, что планирует реструктуризацию Plastic Logic с целью привлечения в проект стратегических инвесторов. По словам источников "Интерфакса", ими могут оказаться китайские инвесторы. 

Другой скандал разразился вокруг новосибирского предприятия по производству аккумуляторов "Лиотех". Проект был интересен тем, что, по сути, являлся единственным в России заводом по производству литий-ионных аккумуляторов. Инвестиции оценивались в 14,8 млрд руб., а областные власти потратили на него более полумиллиарда бюджетных средств. Планировалось, что СП "Роснано" и китайской компании Thunder Sky Group к 2013 году выйдет на проектную мощность в 400 миллионов ампер-часов, а к 2015 году объём продаж батарей составит 35 млрд руб., обещал сам Анатолий Чубайс. Однако из-за низкого спроса данные показатели так и не были достигнуты, а в феврале 2016-го структуру "Роснано" суд признал банкротом.

Китайская сторона отказалась от проекта ещё раньше — в 2013 году, посчитав, что выгоднее делать аккумуляторы у себя на родине. В 2015-м поддерживать СП отказалось и новосибирское правительство: регион получил за все годы работы завода всего лишь 115,6 млн руб. налогов против потраченных 615,4 млн руб. Позже власти уже через суд потребовали от "Лиотеха" вернуть 0,5 млрд, инвестированных в несостоявшееся предприятие. 

В самом же "Роснано" проблему неудачи увидели в сложностях рынка литий-ионных аккумуляторов, пообещав переструктурировать бизнес в производство многофункциональных источников бесперебойного питания малой мощности. 

Ещё один многострадальный проект, который был закрыт "Роснано" в ноябре 2013 года, — "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликремния. Он был начат компанией "Нитол" совместно с госкорпорацией ещё в 2009 году. В "Роснано" провал "Нитола" оправдывали тем, что в Европе сократилась господдержка солнечной энергетики, а также перепроизводством поликремния в мире после запуска заводов в Китае. Всего "Роснано" списало 9,4 млрд рублей после закрытия проекта.

Но и на этом проблемы не закончились: в июле 2016-го китайский производитель солнечных батарей Trina Solar Limited подал иск против госкорпорации и Solaricos Trading Ltd. Истец намеревается взыскать убытки в размере 17,3 миллиона долларов. Дело в том, что "Нитол" не выполнил обязательства перед заказчиком. Контракт с поставщиком был разорван ещё в конце 2009 года из-за ненадлежащего качества сырья. "Качество полученного сырья было настолько низким, что выгоднее было отказаться от сотрудничества, чем ожидать перепоставок в соответствии с оговорёнными стандартами", — отметили в Trina Solar. 

В 2011 году "Роснано" запустило очередной проект "Внедрение в розничной торговле технологии радиочастотной идентификации (RFID), использующей нанотехнологические решения". Известен он больше как "Магазин будущего". Госкорпорация хотела внедрить в магазины технологию RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация): она, в частности, позволила бы с помощью меток на товаре отслеживать его перемещения — от склада до полки в магазине. Однако в октябре 2014 года совет директоров госкорпорации принял решение выйти из проекта. Причина не называлась. Размер финансирования "Роснано" составил 350 млн рублей. 

В 2012 году технологию обкатывали в X5 Retail Group, являющихся соинвестором проекта (33,34%), в рамках проекта "Перекрёсток. Магазин будущего". Однако уже через пять месяцев тестовый магазин был закрыт.

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